AI聊天機械人 Snapchat免費開放 行政人員版 2023/04/21 分享： 分享： 社交平台Snapchat母公司Snap在Snap 2023全球生態合作夥伴大會（SPS）上宣布，向全球Snapchat用戶免費開放AI聊天機械人My AI，該工具集成OpenAI最新版GPT技術，並能 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 今日 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 應對網絡風險 1成中小企欠措施 2023/04/19 應對網絡風險 1成中小企欠措施 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 2023/04/19 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 2023/04/18 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 2023/04/18 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 科技行業 創新科技及應用 人工智能 AR 機械人 Snapchat 商業