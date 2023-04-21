Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 行政人員版 2023/04/21 分享： 分享： 三星（Samsung）智能錶Galaxy Watch5系列，配備皮膚溫度傳感器，可為用戶追蹤月事周期，但由於未獲監管部門批准，該功能一直無法啟用。該企日前宣布功能終獲認證，並開始於歐美和南韓等30個地 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 今日 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 應對網絡風險 1成中小企欠措施 2023/04/19 應對網絡風險 1成中小企欠措施 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 2023/04/19 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% 2023/04/18 Google訓練機械人 垃圾分類準確率達84% AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 2023/04/18 AI生成圖攝影賽奪冠 攝影師揭真相拒領獎 商業 歐洲 南韓 Samsung 智能手錶 系統更新 IT技術 軟件 科技硬件