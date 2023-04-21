最近接受廣告商會邀請，為他們即將舉辦的ESG企業推廣大獎，以「使命為本，創效營銷的多元思維」為題作分享。我認為這個題起得很好，創效營銷的確應以企業的使命為本。

我認為賺錢不應該是企業的使命。當然，企業不賺錢便無法生存，正如人沒有空氣和養分便不能生存一樣，但我們不能說呼吸和飲食是我們生存的目的和使命。企業應該在盈利的前提下，實現企業的價值和目標。企業需要有一個清晰的使命來指導和激勵自己，這沒有大小之分，只要能令自己怦然心動的，便已足夠，只要是真正屬於自己的便沒有問題。不應該因為看到其他企業成功，便挪用他們的、無法令自己感動的使命。

企業的所有行動和行為都源自他們的使命，營銷（marketing）也不例外。企業的使命可以幫助我們找到品牌在市場上的定位，覓到合適的客戶並滿足他們的需求，更好地傳達自己的價值觀和品牌形象。

除了消費者，企業的使命也直接影響它是否能吸引和留住人才，並激勵他們創造價值。有良好使命的企業，也較容易凝聚有相同價值觀的合作夥伴。還有，媒體喜歡報道使命感強的企業，這些企業即使資源不足，營銷上也能達到事半功倍的效果。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》