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7仔8款3 in 1隨身扣袋 慶迪士尼100周年

行政人員版 04:00 2023/04/21

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華特迪士尼公司今年踏入100周年，黛安收到風，7-Eleven亦會以「Match & Go扣住周圍遊」主題，推出迪士尼100周年系列精品，首先會齊集8位超人氣迪士尼及Pixar角色，如米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、史迪仔等，化身8款「3 in 1隨身扣袋」套裝。

套裝有兩個設計，分別係「環保Tote套裝」及「Zip-Up Pouch套裝」，前者包括超萌大頭散紙包、環保袋、輕便卡片套及爬山扣，米奇老鼠、唐老鴨、毛毛及衣夫人會化身為大頭散紙包，扣上印有迪士尼角色圖案嘅環保袋及特別版卡片套；後者則包括超萌大頭散紙包、拉鏈包、輕便卡片套及爬山扣，大頭散紙包以鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔的頭型作剪裁，好可愛啊。

4月26日起至6月9日，大家喺7-Eleven購物兼儲夠8個印花加$50，可隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套；儲夠12張印花加$88可換2套。yuu會員喺4月26日及27日更可以88,000 yuu積分預訂限量特別版套裝1盒㖭。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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