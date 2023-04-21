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麥當勞叔叔之家真實受惠個案 改編微電影

行政人員版 04:00 2023/04/21

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相信唔少人都聽過「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，多年來都為病童及其家庭提供支援服務，黛安聽公關姊妹講，聽日（22日）就舉行闊別5年既兒童愛心馬拉松，另又取材真實受惠個案拍咗套全新微電影《在一起才是家》，藉此喚大眾對麥當勞叔叔之家既認識。

麥當勞App自助點餐機 可隨時捐款

微電影既真實個案來自潘太同佢既子女。2016年潘太年僅8歲女兒Rachel確診腦癌，需頻繁出入醫院，潘太每日要舟車勞頓往返，丈夫則要上班維持生計，令年幼弟弟Matthew只能獨自留校做功課，又要到父母不同朋友家中暫住，深感孤單同被忽略，甚至不惜令自己生病去尋求父母關注。後經社工轉介，潘太成功入住麥當勞叔叔之家，終可共聚天倫。在電影尾聲，潘太一家更現身份享抗癌心路歷程。大家想睇足本，可到香港麥當勞官方YouTube頻道。

姊妹話，比鄰香港兒童醫院既第二個「香港麥當勞叔叔之家」今年底投入服務，將設66個房間，服務更多患癌症、心臟科、腎科或罕見病既兒童家庭。麥當勞App更由即日起增設電子捐款券，用戶可隨時隨地透過App捐款；另顧客亦可到麥當勞餐廳透過自助點餐機捐款。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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