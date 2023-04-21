惠康新企劃 嚴選有「營」健康食材 「惠」健康食好啲

唔少港人注重健康飲食及優質生活，黛安聽公關姊妹講，最近惠康推出「『惠』健康，食好啲！」主題企劃，嚴選6種健康類別如「無麩質」、「無激素添加」、「水耕種植」、「有機」、「低脂」及「無糖」產品，從全球搜羅達1,000款健康食材，包括無麩質早餐穀物、低脂牛奶、有機菜、無激素肉類等，貼心照顧大家日常所需。同時首次引入澳洲品牌Red Tractor Foods®嘅有「營」食品系列，如具豐富營養價值嘅無麩質黑色奇亞籽、有助保持心血管健康嘅無麩質藜麥等。

DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻同黛安分享，佢話香港人健康意識愈來愈高，健康食材嘅需求會係大勢所趨；惠康一向好着重市民嘅健康，今次推出嘅企劃，希望畀顧客以性價比高嘅價錢有更多元化及健康食材種類選擇。

惠康亦會推出唔同健康食材優惠，例如今日（21日）至4月27日，Red Tractor Foods®黑色奇亞籽（500g）推廣價$99/2包、香港水耕種植卷葉羽衣甘藍推廣價$38.9/包，買2件更有9折，大家快啲去掃貨啦。

本文轉載自《晴報》

▲ Red Tractor Foods®黑色奇亞籽

▲ 香港水耕種植卷葉羽衣甘藍