投資置業首選黃金樞紐帶　新地廣州南站再創西九龍經典

大灣區發展機遇無限，吸引愈來愈多港人北上發展。2022年，大灣區城市群經濟總量逾13萬億元人民幣，為新加坡的4倍，幾乎相當於整個加拿大。滙聚金融、科技等多個重點產業集群的大灣區是中國開放度最高、經濟活力最強的區域之一，國家主席習近平與法國總統馬克龍在4月初的非正式會晤便選址廣州，可見廣州在國家和大灣區中具有重要戰略地位，吸引大量港澳企業與人才融入大灣區發展。

大灣區經濟發展強勁 基本實現1小時生活圈

隨「軌道上的大灣區」建設持續推進，多層次交通網絡逐步形成，灣區主要城市之間基本實現了1小時通達。沿廣深港高鐵綫，香港亦正式進入了大灣區及全國鐵路網絡。廣深港高鐵貫穿廣州、深圳和香港3大灣區萬億級城市，沿綫人才和資源高效流動，經濟價值不容小覷。擁有50多年發展經驗的新鴻基地產（下稱新地）以前瞻性的投資策略，沿廣深港高鐵全面規劃灣區物業。

▲ 新鴻基地產沿綫布局物業

廣深港高鐵這一黃金樞紐帶連通香港的廣州南站地區，位居大灣區城市群核心地帶，無縫連接高鐵、城際和地鐵等多達12條交通軌道，是香港接軌內地城市的重要窗口。現時只須40多分鐘即可從西九龍抵達廣州南，再從廣州南出發，30分鐘前往廣州白雲國際機場，1小時內可抵達大灣區主要城市，8小時可前往全國各地。

此外，廣州南站以5條快速幹線無縫暢達市內各地。沿南大幹線最快10分鐘至長隆-萬博商圈，通過東曉南路-廣州南站連接線15分鐘到達海珠、越秀等中心城區，20分鐘經芳村大道至白鵝潭、廣鋼新城，30分鐘經廣州大道快捷化前往珠江新城、經如意坊放射線抵達荔灣區永慶坊。

▲ 12條交通軌道交滙於廣州南站，自由穿梭聯通全國。

廣州南站是中國最繁忙的高鐵站，年客流量曾高達1.88億。2021年《廣州南站核心區城市設計》提出，要將其打造為「世界級超大型TOD」。通過高水平和精密的規劃設計，將「客流」轉化為「人才流、信息流、資本流、商務流」，轉型為「站城一體、業態融合的大灣區門戶樞紐」。環繞廣州南站的新盤也迎來巨大升值潛力。

灣區第二座ICC 新地再創西九龍經典

新鴻基地產在港打造的環球貿易廣場（ICC），吸引了全球知名企業與精英人才，令西九龍成為香港商業核心區之一。

▲ 廣州南站ICC效果圖

延續香港ICC的成功經驗，新地在廣深港高鐵另一端投資逾200億，開發建設約86萬平方米的世界級TOD綜合發展項目——廣州環球貿易廣場（廣州南站ICC）。新地邀請了美國、日本、香港等超過20家世界頂尖事務所及顧問聯手操刀，將項目打造成穗港聯動、雙核驅動的新地標。廣州南站ICC集商、住、行多功能於一體，於2025年起分階段落成。兩地ICC同樣位於黃金樞紐帶上，同樣具備無縫連接優勢，並由同一發展商傾力打造，相信新地將會在廣州南站ICC再創西九龍經典。

▲ 廣州南站ICC效果圖

稀世住宅峻鑾 灣區全新優質生活

廣州南站核心區內的低密度優質住宅向來稀缺，ICC住宅峻鑾的亮相帶來罕見的一手高品質項目。峻鑾整體布局保證通風採光，亦擁有無遮擋的景觀。小區採用環島式落客區設計，實現人車分流，9米高尊貴大堂提供酒店式體驗，更有智能化的物業管理服務。住戶尊享的豪華雙會所設有不同活動空間和娛樂設施，讓住戶足不出戶享受生活愜意。首推項目單位建築面積約680至1250平方呎，2房至4房，滿足不同需求。

▲ 廣州南站ICC峻鑾建築效果圖

▲ 廣州南站ICC峻鑾建築效果圖

峻鑾將延續新地以往高端住宅的經驗與一貫的高品質。以香港九龍站上蓋住宅天璽為例，曾以每平方呎近12萬元驚艷市場，相較開賣時均價約每平方呎近1.8萬漲幅高達567%。是次峻鑾項目坐擁最強交通樞紐、廣州南站ICC國際商圈及大灣區生活配套資源，同樣具有龐大升值潛力。

▲ 廣州南站ICC峻鑾建築效果圖

隨着大灣區一體化建設完善，軌道交通樞紐進一步發揮協同與集聚效應，愈來愈多優質地產商與高質素人才進駐南站片區，廣州南站ICC將成為大灣區發展新引擎，港人赴大灣區置業，峻鑾將成首選。

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