「保協」50周年慶　社會賢達聚首 一同探視業界發展及政策　推動正面形象

▲ 一眾前會長以及各保險公司代表於保協50周年慶典活動中合照。

今年是香港人壽保險從業員協會（下稱保協）創會50周年，保協昨日以「超越五十載」為慶典主題，於尖沙嘴酒店宴會廳舉辦「保協超越50載啟動禮」，更邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂以及立法會議員李鎮強擔任嘉賓。作為全港最大型的保險從業員協會，保協多年來推陳出新，為業界創下不少規格及正面形象，如卓越誠信顧問（Master Trusted Advisor, MTA）大獎、「保單捐贈計劃」以及「全港保險愛心公益日」等。活動更邀請到創會會長陳炎光出席分享，令活動慶典別具意義。



陳浩濂：保險業界為香港金融業發展的基石



保險業一直是香港經濟發展的重要一員，即使遇上艱難時刻都謹守崗位，堅守本份，繼續為香港市民提供保障。財經事務及庫務局副局長陳浩濂在致辭時表示：「保險從業員於香港的經濟發展一直是十分重要的一員，生產力係位處世界第二、亞洲第一的水平。不論疫市、逆景或是金融風暴，保險從業員從未放棄為香港市民提供保障的職責。感謝保協50年來，一直推動業界正面形象的發展。隨着保險教育的成熟以及普及，由業界走至民生，由獎項推展至誠信。保協在維護以及創造的，是業界的新趨勢，也是在持續提升香港於世界金融的地位。」

他又稱，特區政府亦表明將全力支持香港於世界上國際金融領導的地位，當中保險業亦有政府的不同支持，包括延長保險相連先導計劃兩年、引入公司遷延機制以及保險專業人員的培訓支援、優化監管保險集團的機制、於國內設立保險售後服務中心、推廣兩地跨境銷售的可行性等。他表示：「保險於不同的層面亦是社會的重要基石以及保障，政府將會繼續全力支持業界發展，以帶領香港金融業再創高峰。」

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，2023年財政預算案當中表明，政府全力支持香港於國際金融界別的地位，而保險業的發展是當中重中之重。

堅守崗位50年 繼續推動可持續發展



自1973年創會開始，保協一直在促進香港的保險教育和培訓等方面不遺餘力，隨着年代進步，保協亦不斷努力推動保險業的可持續發展，現任保協會長姜楚芝表示：「踏入80年代，隨着壽險業快速發展，協會會員人數急劇增加，保協推動打開外資以及本地保險公司合作，一致性提供專業培訓及組織會議和工作坊，以促進業界和諧競爭。走入90年代，保協為業界樹立了自律監管工作，同時成立了『香港人壽保險從業員協會慈善基金』，為業界建立正面以及嚴謹的形象。直至目前為止，保協已經舉辦了數以千計的工作坊、專業會議、撥出百萬計的慈善捐獻以及推動數以億計的認捐保額。今年50周年，將會繼續薪火相傳，致力於提高從業人員的專業水平、誠信和行業操守，並積極推廣保險業的可持續發展。」

▲ 保協2023年會長姜楚芝分享保協50年的發展，除了是針對業界，也是持續地為社會付出貢獻的一個組織。

保協創會會長陳炎光在致辭時亦表示，一直以來有賴會長、一眾前會長以及董事局成員對行業推廣的堅持以及為香港繁榮安定的決心。包括成立「保協慈善基金」以及於1997年首次舉辦，獲得超過10,000名從業員參與的「亞太壽險大會APLIC」。他定言，一眾前會長以及業界將會繼續支持保協的發展，讓保險能夠惠及更多的市民，為香港帶來更光明的未來。

▲ 保協創會會長陳炎光憶述，保險業早年為外國人居多的行業。保協創會時只有52位會員，現在能成為本地最大型的業界組織，代表着本地保險從業員對業界發展以及香港繁榮的執着和持續貢獻。

邀得譚耀宗及陳智思 擔任課程首席顧問

保協也藉着昨日的50周年慶典，於活動上宣布未來一連串慶祝活動及計劃。保協50周年慶啟動典禮籌委會主席曾繼鴻表示，為貼近社區推廣保協50周年以及本地業界的正面訊息，保協更邀請了知名導演潘梓然伙拍藝人黎學勤出品微電影廣告，以及一系列「講好保險故事」商場展覽等活動，期望本年能把協會以及保險的正面形象推廣得更遠; 亦將會與最新的開關政策同步，跨越兩境交流。他又指出，譚耀宗及陳智思將會擔任GBA（保協大灣區委員會）首席顧問透過舉辦不同課程、活動、考察等將香港及大灣區兩地的保險業加強交流。而剛於年初成立的「The GBA Academy of LUAHK」，亦已與嶺南大學持續進修學院及國際專業教育培訓集團合辦「大灣區企業管理證書系列：資產配置管理師」課程，讓本地從業員能多了解國情以及內地稅務安排。

▲ 保協50周年慶典籌委會主席曾繼鴻分享，本年度將有一系列的宣傳以及慶祝活動。除着兩地通關，亦會有不同的兩岸交流活動。

保協GBA積極落實與多個內地城市合作



關於保協大灣區委員會的未來發展和動向，保協前會長兼保協大灣區委員會主席李冠群指出，乘着大灣區的機遇，保協大灣區委員會以三年為一屆，透過於灣區設立諮詢點以及積極的兩岸交流，將吸引粵港澳高精尖金融科創企業、資金、人才集結，推動大灣區高質量發展發揮輻射和引領作用。他還表示，今年11月，保協會擔任保險業界龍頭的角色，於不同的大灣區城市舉辦GBA Day，集結不同界別的精英擔任演講者，分享香港與大灣區的發展機遇。

▲ 保協前會長兼保協大灣區委員會主席李冠群表示，配合大灣區以及兩岸通關，本年度11月將於國內城市舉行GBA Day以吸引兩地專才。

(特約)