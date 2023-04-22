  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市未全面復甦 新盤續低開吸客

置業家居 2023/04/22

分享：

分享：

【一手拆局】去年樓市飽受疫情，以及銀行加息影響，令樓價全年累挫15%，而去年第四季的樓價跌勢就更為明顯，雖然今年首季樓市明顯反彈，無論樓價及成交論均見一定升幅，但現階段新盤開價依然忍手，並採隨行就市策

...

欄名 : 封面故事

相關文章

University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
今日
University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
今日
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售
今日
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售
開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計
今日
開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計
University Hill全面睇
今日
University Hill全面睇

你可能感興趣

University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
今日 01:00
University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
今日 01:00
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售
今日 01:00
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售

最新專欄文章 更多

University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
今日
University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起
University Hill全面睇
今日
University Hill全面睇
開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計
今日
開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售
今日
市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
今日
首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
銀行 一手市場 Silicon Hill

上一篇文章

University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起

下一篇文章

首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？