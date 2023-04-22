樓市未全面復甦 新盤續低開吸客

【一手拆局】去年樓市飽受疫情，以及銀行加息影響，令樓價全年累挫15%，而去年第四季的樓價跌勢就更為明顯，雖然今年首季樓市明顯反彈，無論樓價及成交論均見一定升幅，但現階段新盤開價依然忍手，並採隨行就市策

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