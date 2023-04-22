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首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐

置業家居 2023/04/22

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【價單解構】特色戶：1房連平台花園 折實$451.5萬起

University Hill首批價單涉123伙，設有16個特色戶，分別為低層連平台花園，以及高層連天台單位，其中10伙為連平台花園戶，單位實用

...

欄名 : 封面故事

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