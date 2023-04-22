首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 【價單解構】特色戶：1房連平台花園 折實$451.5萬起 University Hill首批價單涉123伙，設有16個特色戶，分別為低層連平台花園，以及高層連天台單位，其中10伙為連平台花園戶，單位實用 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 你可能感興趣 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 01:00 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 01:00 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 01:00 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 最新專欄文章 更多 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 一手市場