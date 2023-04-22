市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 【同區二手】University Hill首批以貼市價出擊，若採建築期付款方法計算，更有逾9成單位折實價低於$1,000萬，可承造最高9成按揭。代理指，不少上車買家均有意轉投新盤市場，令近日白石角區內 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 你可能感興趣 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 01:00 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 01:00 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 01:00 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 最新專欄文章 更多 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 放盤 銀行 二手市場 雲滙 嘉熙 海日灣 天賦海灣 逸瓏灣8