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市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售

置業家居 2023/04/22

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【同區二手】University Hill首批以貼市價出擊，若採建築期付款方法計算，更有逾9成單位折實價低於$1,000萬，可承造最高9成按揭。代理指，不少上車買家均有意轉投新盤市場，令近日白石角區內

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欄名 : 封面故事

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