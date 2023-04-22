開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 【戶型解構】University Hill設有5座住宅大廈組成，合共提供607伙，戶型由開放式至3房套連書房及儲物室連廁，實用面積206至851平方呎；當中標準戶間隔由開放式至3房套，實用面積217至 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 你可能感興趣 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 01:00 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 01:00 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 01:00 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 最新專欄文章 更多 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 一手市場