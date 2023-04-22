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開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計

置業家居 2023/04/22

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【戶型解構】University Hill設有5座住宅大廈組成，合共提供607伙，戶型由開放式至3房套連書房及儲物室連廁，實用面積206至851平方呎；當中標準戶間隔由開放式至3房套，實用面積217至

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欄名 : 封面故事

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