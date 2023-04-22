University Hill全面睇 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 【休閒及娛樂】購物飲食可到 逸瓏坊及科學園 鄰近屋苑逸瓏灣設有小型商場「逸瓏坊」，提供超市、酒樓、便利店等商舖；鄰近的科學園亦設有其他零售店舖、食肆，以至特色露天茶座。住戶亦可乘巴士及東鐵綫，前往大埔超 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 你可能感興趣 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 01:00 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 01:00 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 01:00 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 最新專欄文章 更多 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 今日 University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 一手市場