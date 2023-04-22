University Hill全面睇

【休閒及娛樂】購物飲食可到 逸瓏坊及科學園

鄰近屋苑逸瓏灣設有小型商場「逸瓏坊」，提供超市、酒樓、便利店等商舖；鄰近的科學園亦設有其他零售店舖、食肆，以至特色露天茶座。住戶亦可乘巴士及東鐵綫，前往大埔超

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