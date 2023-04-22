University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 新盤推售攻勢陸續有來，大埔白石角新盤University Hill於周二（19日）公布首張價單，首批涉123伙，提供屬1房至3房戶型，折實價由$437.24萬起，折實呎價$13,518至$19,321 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 你可能感興趣 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 01:00 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 01:00 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 01:00 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 最新專欄文章 更多 University Hill全面睇 今日 University Hill全面睇 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 今日 開放式至3房套俱備 大部分開放式廚房設計 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 今日 市場聚焦新盤 部分二手業主減價求售 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 今日 首批123伙 特色戶「4字頭」可進駐 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 今日 樓市未全面復甦 新盤續低開吸客 銀行 新地 白石角 大埔 大埔區 一手市場 Silicon Hill