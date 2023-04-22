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University Hill售價低過第1期 1房折實$437.24萬起

置業家居 2023/04/22

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新盤推售攻勢陸續有來，大埔白石角新盤University Hill於周二（19日）公布首張價單，首批涉123伙，提供屬1房至3房戶型，折實價由$437.24萬起，折實呎價$13,518至$19,321

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欄名 : 封面故事

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