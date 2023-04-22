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啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙

置業家居 2023/04/22

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啟德區繼續成為新盤主戰場，由新地發展的2個同區新盤，於周四（20日）正式命名，當中屬市中心的協調道10號地王項目，命名為「天璽•天」，而位於PARK PENINSULA承豐道26號項目，則名為「天璽•

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欄名 : 新盤速遞

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