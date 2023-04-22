啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 啟德區繼續成為新盤主戰場，由新地發展的2個同區新盤，於周四（20日）正式命名，當中屬市中心的協調道10號地王項目，命名為「天璽•天」，而位於PARK PENINSULA承豐道26號項目，則名為「天璽• ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 2023/04/15 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 2023/03/25 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 2023/03/18 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 2023/03/04 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 2023/02/11 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 一手市場 啟德 天瀧 可持續發展 銷售安排