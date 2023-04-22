領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 置業家居 2023/04/22 分享： 分享： 大元街市早於1980年與大元邨一併落成，為大埔區內第一個屋邨街市，現時由領展持有及管理。大元街市在2022年完成第二次翻新，並且正式重新投入服務，經過重新規劃商舖劃位，變革舊街市「濕漉漉」的形象，街市 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 2023/04/15 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 2023/04/01 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店 2023/03/25 開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店 ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」 2023/03/18 ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 2023/03/11 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 領展 街市 環保措施 綠色生活 電子支付