領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化

大元街市早於1980年與大元邨一併落成，為大埔區內第一個屋邨街市，現時由領展持有及管理。大元街市在2022年完成第二次翻新，並且正式重新投入服務，經過重新規劃商舖劃位，變革舊街市「濕漉漉」的形象，街市

...