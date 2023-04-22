  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化

置業家居 2023/04/22

分享：

分享：

大元街市早於1980年與大元邨一併落成，為大埔區內第一個屋邨街市，現時由領展持有及管理。大元街市在2022年完成第二次翻新，並且正式重新投入服務，經過重新規劃商舖劃位，變革舊街市「濕漉漉」的形象，街市

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅
2023/04/15
香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅
恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗
2023/04/01
恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗
開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店
2023/03/25
開電視「妹頭」3年開三間按摩店 夢想區區都有分店
ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」
2023/03/18
ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」
90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係
2023/03/11
90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係
領展 街市 環保措施 綠色生活 電子支付

上一篇文章

二手成交放緩 樓價反彈遇阻力

下一篇文章

CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？