CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持

本港樓價仍然好淡爭持，中原城市領先指數（CCL）連續4周於168點水平窄幅徘徊，最新報168.29點（根據4月10日至4月16日簽訂的正式買賣合約，3月27日至4月2日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微

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