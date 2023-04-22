樓價調整下 建築期買家如何應對？

去年樓市氣氛受疫情及加息夾擊，樓價回落，而成交量亦萎縮，發展商手上存貨增加。在今年推出同一項目的同期數時，發展商紛紛把定價下調，不少去年以建築期付款入市的買家或會憂慮，未來新居入伙，會不會出現估價不足的問題。

過去多年，一手市場按年成交量大概在1.5萬宗水平，但2022年市場氣氛受加息因素及防疫措施影響，新盤去貨速度減慢，一手成交量只有9,100宗。發展商手上餘貨增加，結果今年開盤時，定價較為保守，個別新盤推出新單位、新期數時，呎價比去年開售時，出現約1成折讓。

估價不足 或要抬錢上會

而近年由於種種原因，發展商推出樓花項目時，「建築期」付款較受歡迎，一般有7至8成買家會選用建築期付款，而選用「即供」付款的只有1、2成。建築期付款的特色，是買家在簽署物業買賣合約時，只需支持較少比例的訂金，餘額要在物業落成後才以現金或按揭借款付清。如果涉及按揭，由於簽約時間與成交時間可能有多個月的時差，當樓價下跌，買家為新樓申請按揭時，便可能出現估價不足的情況。

例如去年購買的單位成交價是$1,000萬，交樓前申請按揭，估價是$950萬，以標準按揭成數6成計，可借入的樓按金額便不是$600萬而是$570萬，買家要額外準備$30萬資金以完成交易。

要強調的是，以上說的是理論。由於2003年後，香港樓價基本上都處於上升軌道，以年度計，只在2016年、2020年出現數個百分點的調整。罕有出現如2022年樓價調整幅度逾1成的情況。由於欠缺可對比的紀錄，難以判斷在大市有此等程度的跌幅之下，會不會普遍出現入伙新盤估價不足的情況。

不過，由於今年首季樓價已經反彈7%，而且加息預期消退，估計今年樓價可望有一定升幅，估計在樓價只有輕微調整的情況下，未必會出現入伙盤估量不足的現象。

與發展商討論提早成交減風險

如果以建期入市的樓花業主真的擔心，也有兩個應對方案。其一是與發展商討論，提早成交，即在樓花階段申請按揭上會。此舉可減低萬一樓價回頭下跌，令日後申請按揭時，出現估價不足的風險。但此方案未必適用於樓換樓，而舊居仍有按揭未供滿的業主；因為如有兩筆按揭，壓力測試的要求會較為嚴格。而即使買家現時未有按揭負擔，原有居所也可能有租金支出，同時應付新居舊居的租金、按揭供款，可能較為吃力。

另一個可以考慮的方案，是在物業落成時，為單位申請高成數按揭。以上文為例，萬一物業入伙時估價不足，而買家合乎條件申請高成數按揭，可考慮提高按揭成數，取得足夠的樓按金額以完成交易。

▲ 以建期入市的樓花業主如擔心樓價下調出現估價不足，筆者建議可與發展商討論提早成交，盡快上會。（資料圖片）