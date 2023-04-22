倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住

英國倫敦的泰晤士河畔近年發展蓬勃，而且生活及交通配套完善，吸引不少白領及實力家庭進駐。該區現樓豪宅項目Thames City正有近300伙在港推售，當中1房戶的實用面積已達747平方呎，入場價約$

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