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顏志恒酒店西廚變 浴室歌王 獲老婆力撑追夢：想感動更多人

副刊版 2023/04/22

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「浴室歌王」顏志恒（Benson）在TVB《中年好聲音》首輪比賽中，憑藉《一首歌一個故事》獲mean爆的評判張佳添封為「黑馬」。節目今周來到尾聲，一直大熱的Benson也不負眾望殺入6強。

憑獨特聲綫由酒店西廚搖身一變成為「師奶殺手」，加上有家人及同事無限量支持下，42歲Benson笑言對賽果已無慾無求：「參賽贏了上台經驗，能上紅館、YouTube有自己作品，更贏埋友誼，我們根本無輸過！」。

中年二字，對於不少30尾、40頭的人來說，可謂欲拒還迎，顏志恒亦不例外。「當初知道有《中年好聲音》時，都猶豫了一段時間，老實說節目名稱會令我卻步，雖然我是男生，但始終會尷尬，奈何自己是『中年』也是事實。」然而「好聲音」不受年齡所限，Benson亦以素人身份成功擊敗不少有歌唱底的參賽者，成功殺入最後6強。

浴室悲情歌王

在家中排行最細的Benson，多年來的歌手夢原來緣自哥哥。「哥哥大我4年，高中時他參加歌唱比賽，在家中不停練歌，我又跟住他嗌，模仿歌星唱歌，漸漸也愛上，覺得唱歌好開心。」這位「浴室歌王」非浪得虛名，太太Fion就踢爆，有次返老家時被隔籬屋問及：「以前經常聽到你老公唱許志安首歌，點解唔唱呀？」

不得不承認，筆者對《中年好聲音》中的男參賽者表現，是頗有驚喜，尤其是顏志恒，渾厚卻帶幾分沙聲的聲綫，滄桑得來有點浪子feel。但最驚喜還是，訪問期間坐在眼前的Benson，每句對答也是非常溫柔，Fion也非常認同：「每次跟他去唱K，我嫌枝咪不夠聲時，輪到他唱總是會爆咪，一開聲就是『巨肺』。」

家人力撑追夢

自認由細到大都喜歡襯衫的Benson，預科畢業後原本是個時裝Sales，但家中長輩不喜歡，在酒店任職的家姐就介紹他去做西廚，結果一做就是20多年。他更憑歌聲冧掂同樣在酒店工作的Fion，兩人拍拖節目之一就是去唱K，而一直以來太太也是他唱歌的最大精神支柱，不停鼓勵他參加民間歌唱比賽。

「我知酒店返工時間很長，他興趣不多，唯獨唱歌會令他變成第二個人，很有自信，我會看到這一面，所以一直都贊成他去追夢。自問未必人人能找到自己鍾意做的事，如他能找到，為何不去爭取？」Fion更會主動幫老公報名參賽，比賽時又會常帶同兩子捧場，以行動證明對他的支持。

「音樂是很奇妙，會因此認識到一些共同朋友，然後一班人又會齊齊去參加比賽，成件事好正！」Benson印象很深刻，在2016年下載過一個唱歌App，錄低自己的歌聲後再細聽，就知自己唱得多難聽，再慢慢改進。他甚至認識了一班志同道合的歌友，大家都很喜歡唱歌，並組成了一個「家族」，以歌會友。

對手成真誠好友

「比賽中認識到的朋友全部都很真誠，會無條件教你，糾正你的唱歌技巧，不會勾心鬥角。尤其是《中年好聲音》的26強，有來自醫生、律師等不同界別的人，由陌生人成了好友。老實說，這年紀已沒甚麼好爭，基本上已贏了，贏了上台經驗，有得上紅館，YouTube有作品、有主題曲，老套說句更贏埋友誼，根本無輸過，參賽是來學嘢。」

Benson笑言對賽果會隨遇而安，最重要是享受過程。「能夠令我一個咁唔靚仔，讀書唔叻嘅人有成功感，有評判讚，已經很滿足。細細個參加比賽沒取得好成績，但自己真的很喜歡唱歌，想以自己歌聲得到更多人認同，感動到更多人。」

他亦不諱言，做西廚及唱歌，兩者都不會放棄。「一個是職業，一個是興趣，因為有老婆、家人、同事撑我，就算多辛苦，也會維持兩邊一齊發展，可能炒住嘢唱歌吧，哈哈！」

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大仔患SEN以鼓勵行先

「獨望着空凳心難過，為何想講的從前不說清楚……」一首《空凳》，除了讓顏志恒獲得該集的MVP外，也道出了他鬱在心中多年的遺憾。十多歲父母離異分開，由媽媽獨力撫養三姊弟成人，他年少無知，先入為主以為一定是爸爸的錯，每次跟他見面都有種被迫的感覺，也不想花時間陪他。

「有日突然得悉他離世，當時腦海一片空白。到再大個後才諗返，就算幾唔啱，他都是我爸。甚至後悔為何我會有這個心，到自己做了爸爸後才發現，將心比己，如果你知道兒子每次陪你都是不情不願，你又有何感受？於是就將這遺憾投放在歌裏，每字每句都是說出我和爸爸的故事。」

要同時兼顧工作及比賽，Benson幾乎將所有假期都投放在參賽上，無奈要犧牲陪家人的時間。「我試過錄影到凌晨4時，回家落粧後7時就返工，阿仔都叫我做『鐵人爸爸』。但慶幸有一班身邊人無限量支持，同事知我要錄影，都盡量遷就我放假。太太更唔使講，最辛苦是她，完全肩負起照顧家庭的責任，又帶仔仔來捧場撑我。」

家長勿害怕標籤

Fion也不介意分享大仔Dexter患有SEN的事，她說當初得悉時不但沒有害怕，反而更用心去睇書及上堂去了解這病。「他有些語言障礙及專注力不足等，但我知道香港有很多小朋友都有這問題，所以由細到大對他都是鼓勵性質多，不想他失去自信心。他不擅表達，但性格很樂天、純真簡單。」

7歲Dexter現就讀小學二年級，當然她亦有擔心兒子在學校會不適應或被排斥，所以會參與許多家長義工工作，融入學校。「有些家長會很抗拒別人標籤自己小朋友做SEN，但換轉角度就是要讓人知道他有這病，要更加明白他。試過有次寫字有很多筆畫，我發現他會跟自己說：『你得嘅！』，我頓時很安慰，知道自己一直鼓勵他的方向是對。」

有自身的經歷，Benson更承諾自己一定不能在兒子面前嗌交。「我要給他們知道，父母在身邊就是全世界最好的事，就算發生何事，有父母在就不用怕。我都希望他們甫有任何不開心、任何煩惱都會跟我說，爸爸都會幫他們解決。就算現在我們也時常傾偈、嘴對嘴錫，彌補以前那段遺憾。」

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圖片：湯致遠攝、受訪者提供

作者、責任編輯：黃依情

42 歲的顏志恒於100強海選中被張佳添封為黑馬，更成功俘虜了一班師奶粉絲。

在「遺憾」主題賽時，他以《空凳》唱出對亡父的思念及遺憾，他說以往每次唱這歌都會喊。

參賽至今Benson也是大熱，更有自己的粉絲團。

與太太Fion結婚9年，育有7歲的大仔Dexter及4歲細仔Elliott，一家四口樂也融融。

預科畢業後誤打誤撞投身酒店界任西廚，做過扒房及Buffet位，更笑言不會放棄工作。

Fion是他精神及動力支柱，鼓勵他參加民間比賽，更親身到場打氣。

不想延續舊事的遺憾，Benson會盡力去關心及愛護兩個乖仔。

Benson與參賽者吉吉（左一）、律師魏嘉信（左二）成為好友，3個家庭早前更相約去迪士尼玩。

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