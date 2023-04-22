風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶

櫻花的觀賞期，一般由1月至5月左右。海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶所種植的廣州櫻終於迎來遲來的怒放。攝影達人Vanessa Mo表示，數10天前，海洋公園的櫻花了無生氣，營養不良似的，正惆悵

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