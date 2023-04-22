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米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條

副刊版 2023/04/22

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獲米芝蓮推介的香港首間西班牙油條專門店Twist & Buckle，首間分店落戶北角。為慶祝分店開張，Twist & Buckle將於5月6日（周六）下午2時至5時，於新店免費派送即製西班牙油條，讓大

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欄名 : 新鮮熱辣

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