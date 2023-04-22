米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 副刊版 2023/04/22 分享： 分享： 獲米芝蓮推介的香港首間西班牙油條專門店Twist & Buckle，首間分店落戶北角。為慶祝分店開張，Twist & Buckle將於5月6日（周六）下午2時至5時，於新店免費派送即製西班牙油條，讓大 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 今日 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 2023/04/17 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 2023/04/15 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 2023/04/05 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 2023/04/03 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 品牌 餐廳 美食 尖沙咀 朱古力 西班牙 北角 米芝蓮 雪糕 士多啤梨