揭AI晶片發展新趨勢 迎兩極化未來

近期最火熱的科技話題之一，莫過於生成式AI（Generative AI），現時新一代模型GPT-4已取代ChatGPT成為新話題。雖然大家普遍對其性能讚不絕口，例如指出其common sense功力一流，甚至有更強的幽默感，能理解笑話，以及在一大堆評定能力的測試中表現出色，有指其編程能力足以使其成為某矽谷科企的軟件工程師，但較少人提到的是，其真正「撒手鐧」能力尚未大規模開放。

事實上，GPT-4比起ChatGPT最重要的改進之一，在於其支援多模態（multimodal）能力。所謂多模態，是指AI可以理解文字以外的其他內容，舉例而言，GPT-4在設計上可以同時理解圖片及文字內容，比起ChatGPT只能理解文字，會帶來顯著的性能升級；而之所以此強大功能未有如ChatGPT般開放公測，原因之一可能是其推論（inference）成本過高，即OpenAI需要使用極大量加速器晶片（例如Nvidia的H100晶片）處理用家的圖片輸入。

雖然要體驗GPT-4，需要先每月付20美金才可有限度地使用，但亦不足以抵銷圖片輸入帶來的極高成本。這就衍生一個重要問題：在未來加入更多模態的世界，AI晶片如何跟上龐大運算量的需求，做到經濟實惠之餘，又有合格的性能？

多模態AI 勢拉動晶片升級

首先，我認為若無太多外力阻礙下，AI遲早會有極多模態，而眼下主流方案其實只是雙模態。正如人類日常生活中以五感同時感知事物，會比純用少量模態（例如只用觸覺判斷黑盒中的不明事物是甚麼）準確及高效率得多，對機器人而言，多模態會令它們更理解真實世界的概念及事件，使其對人類更有作用；當然，潛在的阻力（如政府干預）以及其合理性先按下不表。

若真如此，則AI要處理的數據量會隨着傳感器增加而膨脹，令運算需求同步上升，而在不同場景之中，對時延的考慮會是重心之一。若然某些場景不要求AI高速給出一個答覆，則對邊緣運算（edge computing）設備的運算能力不會形成重擔，例如在物聯網場景下，家居機械人或可先觀察家居全貌，再於數天後給出室內布置的建議。所謂邊緣運算，是相對於雲端運算的概念，指大量運算工作在終端設備直接完成，而不用傳到雲端伺服器運算。

然而，在要求極低時延的場景，情況則未必如此簡單，在目前的技術下，或許只能用雲端運算完成。當然，有人可能認為Google的PaLM-E模型已經證明，邊緣運算在目前已經有強大的運算能力；誠然，PaLM-E已經展示讓機械人完成簡單工作的能力，而且用模糊的字眼亦可完成指令（例如從廚房拿飲品到客廳，不用明示是「放在某座標的罐裝飲品」，純粹簡單提示要「飲品」即可），是里程碑式的突破，但在較複雜和涉及一些創意的問題上，例如動手製作一個向小學生解釋牛頓力學的工具，或許AI就未有能力完全用邊緣運算的方法快速完成任務，而需要將部分運算任務上傳到雲端伺服器處理。

故此，所謂兩極化的未來，就是雲端或邊緣何者在未來會佔優，而兩者均依賴強大的無綫網絡。我們可以構想兩個處於技術極端的世界，以思考未來如何達致這兩個世界的平衡。

新型無綫網絡 未來AI世界關鍵

在完全雲端的未來世界，邊緣系統的機械人或許只需要無綫通訊的晶片組，以收發運算指令及數據，由雲端伺服器完全遙控機械人，類似手機只有通訊部件及屏幕，而沒有CPU／GPU／DRAM等運算用晶片，因為手機只用於呈現結果，不需要處理數據以形成結果；新型無綫網絡則是箇中關鍵（有綫會影響機械人移動），需要同時達到超高帶寬、超低時延、超低功耗等指標，使機械人能實時處理複雜指令。

另一邊廂，在完全邊緣的未來世界，所有運算完全在地完成，但由於每個機械人變成了具超巨型數據量的移動數據中心，勢必會令機械人之間的通訊需求急增，以令機械人團隊聯合解決問題，因此亦同樣需要上述的新型網絡。與此同時，完全邊緣亦令泛存儲晶片（如DRAM、NAND Flash）要有飛躍升級，做到高容量、高帶寬、低時延，可能需要新型架構（如ReRAM、MRAM等）或更先進的封裝技術，亦先按下不表。我更傾向覺得，未來是兩極的平衡，只是不清楚會側重於哪一極，畢竟預測未來是極困難的事，正如100年前人們漫想飛天車會很快出現，但時至今日仍未有大規模相關商用產品。

技術迭代快 由模擬到超越人類

最後，亦有可能軟件及算法變得更先進，上述的硬件升級強度不需要如此高。常言道人腦的功耗超低，但通用運算能力超強，或至少比現有的AI強，原因在於我們的算法夠強大。舉例而言，現時AI系統的主流做法是每推論一次，都要把整個巨型模型的神經元激活一次，新型的AI晶片則開始更多採用稀疏算法（sparse computing），即在推論過程中只激活小部分人造神經元，以減低功耗，這種算法便是模擬人腦的做法，但或許亦是人類不同偏見或捷思法（heuristics）的來源。

當然，人類是把大量資料及運算結果，外包儲存在電腦當中（例如很少人會完全記得商用文件每字每句的含義及解釋），有需要用到時才調用這些結果，很難不依仗外物獨立完成複雜任務；而機械人也不需要做到等效於或超越人類，純粹拉近與人類的距離，已會對全球社經局面帶來劇變。因此，在兩極的對應方案都快速發展下，將會形成技術的「飛輪效應」，即多重技術進步會令其他技術進步加速，迭代速度會遠超大部分人想像。

作為技術悲觀主義者，我認為地球有可能最終被AI親手淘汰；但如果在有生之年，能夠看到被造物超越設計者，或許也別有一番趣味。（筆者擁有5年深入研究半導體、人工智能、科技硬件股票的經驗；易方資本為香港一間專注於環球科技股投資的對冲基金。）

▲ 機械人不需要做到等效或超越人類，純粹拉近與人類的距離，已會對全球社經局面帶來劇變。（法新社資料圖片）