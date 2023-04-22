推進人幣國際化 增對話應對變局

從歷史可見，世界儲備貨幣隨着地緣政治轉變而產生變化，從前的國際貨幣有中國古時的貨幣兩、希臘德拉克馬（drachma）、古羅馬貨幣第納里烏斯（denarii）、荷蘭盾（Dutch guilder）等；在19世紀和20世紀上半葉的大部分時間，英鎊充當了這個角色，直至第二次世界大戰後，布雷頓森林協定（Bretton Woods Agreement）的簽訂，把美元視為國際儲備貨幣，原意是為世界經濟發展創造有利條件，避免任何一個國家處於不利地位。

美元武器化 加深各方分歧惹對抗

時移勢易，現時有愈來愈多媒體報道，有關使用美元作為限制、孤立不遵守國際法或美國外交政策的國家之經濟戰略工具。

俄羅斯與烏克蘭戰事發生後，多個西方政府實施制裁，把多家金融機構剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際結算系統。因為未能獲得國際金融服務，某些普通市民的生活和生計也受嚴重影響，很多商品和服務變得異常昂貴，甚至未能提供。一方面使用全球儲備貨幣孤立一個國家，但又繼續購買人家的石油和天然氣，兩者似乎有點矛盾，然而歐盟中的一些國家現在確實是如此；同樣地，在提供及使用天然資源方面也見有類似做法，也是不可接受。

雖然在對俄羅斯的政策上，大多數主要經濟體頗為一致，但並非所有人都持相同看法。類似的地緣政治行為，只會令各方分歧進一步加深，也增加對話和處理複雜問題的難度。

美國在2018年單方面退出伊朗核協議，令伊朗與全球金融體系孤立起來，多個歐盟國家不支持美國此決定，但當時除了表達不滿、遺憾之外，他們似乎無能為力。

地緣政治緊張局勢加劇、中美之間的言辭持續升級，令不少國家擔心，這兩個超級大國之間會引起不必要的對抗；而以貨幣限制和孤立一方的策略，亦加快推動創建替代支付和結算系統的步伐，例如數碼人民幣的推行。

中美矛盾升溫 加快替代貨幣發展

中國是全球第二大經濟體，而俄羅斯乃全球最大的天然氣和石油出口國之一，兩國正積極使用替代支付和結算安排，與其他國家積極尋找SWIFT替代方案。印度有使用非美元貨幣，支付從俄羅斯購買的石油，而國家主席習近平去年12月訪問沙特阿拉伯期間，亦提及以人民幣結算石油交易的議題。中國是沙特阿拉伯的最大貿易夥伴，沙特阿拉伯是中國最大的原油供應國，而沙特阿拉伯出口中國的石油是出口美國的3倍多。

法國總統馬克龍早前訪問中國，隨後談及歐盟要仔細考慮其戰略角色、經濟利益、更呼籲加強歐洲戰略自主。

世界銀行首席經濟學家、主管發展經濟學的高級副行長Indermit Gill認為，現時的經濟紛亂，有可能會醞釀未來全球經濟「失落的10年」。

據國際貨幣基金組織的官方外滙儲備貨幣構成（COFER）調查，各國央行持有的美元儲備比例下降至59%，為25年來的最低水平，反映用於國際交易的替代貨幣正在增加，而美元在長遠未來所擔當的國際角色也存疑。

與此同時，人民幣國際化正在有序推進，這有賴諸如進出口的增長、一帶一路投資、人民幣清算行在擴展、進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等因素。

在中國斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗上月達成了恢復兩國外交關係的協議，對中東地區安全局勢產生積極影響。複雜的局勢需要有熟練的外交才能和各方的高度信任，才可取得一個和平及令人滿意的結果，但高度信任這一關鍵元素，在現今國際關係上似乎較為欠缺；中國的斡旋亦反映出，其願意為促進國際和平肩負更大角色、發揮更建設性作用。

事實證明，國際社會需要透過加強參與、對話和合作，才會取得共贏。不論是在衝突事件、或是氣候變化等議題上，我們都需要共同合作和努力，以面對未來複雜的局勢及嚴峻的挑戰。

▲ 據國際貨幣基金組織調查，各國央行持有美元儲備降至25年來最低水平，反映用於國際交易的替代貨幣正在增加。（路透社資料圖片）