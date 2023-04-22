加快中大校董會改革 趕上新時代

負責檢討中大校董會組成的專責小組，日前已向校董會提交檢討報告，並獲得接納。

專責小組報告共整合了8項建議，其中較重要的建議，是將校董會成員人數由54名減少到25至34名，以刪減校內委員為主，增加校外校董比例，把校內校董與校外校董的比例由現時1:1增至1:1.64至1:2.13；而校長及常務副校長的任命，將會修改至最高要有四分之三校董會成員同意方能通過。

削校內委員比例 助增公眾信任

檢討報告亦提出，考慮削減立法會議員校董的席次，專責小組亦採納幾位立法會議員早前提出的建議，包括主席、副主席及司庫等校董會重要職位，須由身兼大學監督的行政長官委任。

改革後的校董會，委員數目較以往減少，校內委員比例降低，有助外界相信中大不是自己人「盲撑」自己人，校董會決策將更受制於學校以外的聲音和意見，相信對公眾來說是有進步；至於外界及議員是否「收貨」，則觀乎改革後的校董會在一些具爭議性議題上，能否真正做到平衡公眾與學校資深教學人員的聲音。

比較香港其他大學的校董會，雖然人數及代表不盡相同，但亦可以借鏡。以香港大學為例，校董數目更多，但代表校內及校外的聲音亦算廣泛，當中包括5名立法會議員，也有來自法律界及資助中學的代表，以及不超過20位由行政長官委任的代表。反觀中大校董會，作為大學校監的行政長官並不在校董會成員之內，而由行政長官委任的成員只有6位、受公眾監督的立法會議員只有3位，其餘大部分也是校內有影響力的人士，難免有隻手遮天之嫌。

處事屢受詬病 換校徽引軒然大波

而且，近年中大處事手法屢受詬病，包括在2019年反修例風波期間，校方縱容學生在校園內大肆破壞、使用暴力，事後校長段崇智卻獲校董會提早續約，而校董會及段崇智亦從來沒有為縱容校內暴力行為而道歉及請辭，令外界質疑校董會偏袒段崇智太過；而最近校董會在沒有充分諮詢持分者下，草率公布更換校徽設計，亦引起軒然大波。

根據教資會統計數據，僅在2021／22年度，中大就接受了超過48億的補助金，如果掌控校方管治、行政、財政事務的校董會，與新時代香港的大原則、大方向背道而馳，空有學術科研成亦難以立足。國務院港澳辦主任夏寶龍近日來港，到港大及科大考察，卻未有到中大，縱然未必有特別原因，但也已成為高等院校圈子的茶餘飯後的話題。面對香港高等教育在大灣區及祖國支持下的大好優勢，且看中大人能聚集多少力量，令校董會加快改革，趕上新時代的步伐。（文章只代表個人立場）

▲ 近年中大處事手法屢受詬病，改革校董會將有助增加公眾信任。（資料圖片）