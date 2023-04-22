美兩黨分歧加深 道德原則成分野 國際版 2023/04/22 分享： 分享： 上周好書提到，美國去年初曾因向前總統特朗普提出檢控，觸發檢察部門內訌，情況足以反映美國政治撕裂程度。是次推薦好書《好人總是自以為是：政治與宗教如何將我們四分五裂》綜合遺傳學、社會心理學和演化模型等方面 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 2023/04/15 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 2023/04/14 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 當代藝品何價？ 經銷商炮製神話 2023/04/01 當代藝品何價？ 經銷商炮製神話 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 2023/03/31 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 美國 政治 美國共和黨 美國民主黨