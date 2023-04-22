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美兩黨分歧加深 道德原則成分野

國際版 2023/04/22

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上周好書提到，美國去年初曾因向前總統特朗普提出檢控，觸發檢察部門內訌，情況足以反映美國政治撕裂程度。是次推薦好書《好人總是自以為是：政治與宗教如何將我們四分五裂》綜合遺傳學、社會心理學和演化模型等方面

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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