內地朋友要送父母進養老院，於是又探聽一下行情。他說兩老入住，要交一百五十萬元（人民幣，下同）的入會費。那該是比較高級的選項了，而且照他說法，宿位也難求。那大筆錢，可理解為押金或會費，問題是沒有保值或收息潛力，真正是「現兜兜」的付出去。

沒辦法，朋友說，這是立即就可進去住的情況。若是買作未來自用，即現在只是四十出頭的話，買二百萬元的理財或保險產品，則有增值及日後入住的權益。

但那一筆過交的錢，不過是會費，之後每個月還要付萬多元的月費。既然是高級別養老，看到的設施表面上也算不錯，就是給到一房一廳的房子，若身體還未有大毛病，則和正常的老人社區差不多，有各種康樂及社交設施。到了有危疾，則可轉換到特需病房。到最後，還有善終及殯葬一條龍服務。

不過也問到，一般公營的養老院就沒那麼好，價錢也差別好大。月費一綫城市得付三千元到五千元不等，三四綫城市可能找到每月千多兩千元的。

隨人口老化，養老確是現在一大話題。朋友是八○後，一個人要籌謀兩老進老人院，壓力不少，但也是當前一代人典型的問題，因他們這代人的父母紛紛踏上這年紀。至於他們自己，也在估算，他朝輪到自己老了會怎樣？他們下一代即○○後，又有否能力送他們到這種高級安老院？

聽這一代的聲音，不少家庭是以樓養老。手頭上可能都有一套在住的房子，值千萬元級別。日後需要的話，就把它賣掉，套現來付養老和醫療開支。但，沒樓的人不知怎樣了。

大勢所及，中國各地都有這種養老社區，發展最快的，在雲南。另一來自東北的朋友說，之前東北人去海南養老的潮流，現已改為去西雙版納。他去當地吃傣族特色菜，店員都一口東北腔來招呼。