食奇亞籽補Omega 3

喜愛試新食物的友人Jenny：「聽說奇亞籽既健康又幫助排便，我這幾天嘗試用它做近來流行的過夜麥皮。排便的確順暢了，但肚腩好像脹起來！」

我問：「你放了多少奇亞籽？還放了甚麼食材？」

Jenny說：「除了一湯匙奇亞籽，還有四湯匙燕麥、五十克黑朱古力、兩湯匙花生醬、一杯杏仁奶和兩湯匙椰絲增加纖維，全是健康的食材啊！」

「黑朱古力雖然有抗氧化功效，但其脂肪量很高，當中一半也是脂肪。而花生醬、杏仁奶和椰子絲則是果仁和椰子肉製成，因此也屬高脂食物，加起來，整份餐超過五十克脂肪。由於高脂食物會停留在胃部較長時間，一次過攝取如此多脂肪，會令你感到『肚脹』、飽滯，長期食還會致肥呢！其實，你只需用一湯匙的奇亞籽、朱古力粉或花生醬和一杯杏仁奶中選兩款便可，再加六湯匙燕麥，配上低脂乳酪和喜愛的水果，便是低脂又均衡的過夜麥皮了。」我詳細解釋及建議。

Jenny恍然大悟地說道：「明白了！我會選奇亞籽，很健康嘛！」

「奇亞籽是繼亞麻籽之後，位居第二高ALA的食材，一湯匙含有五點一克膳食纖維，相當於一個半加拿蘋果的纖維量。另外，只有4.6克脂肪，而總脂肪當中有2.7克α-亞麻酸（ALA），可在體內轉化成omega 3脂肪酸Eicosapentaenoic Acid（EPA）及Docosahexaenoic Acid（DHA），但轉化率和程度卻因人而異。因此，你不是素食人士，進食深海魚，其吸收率更佳，例如鯖魚、三文魚、沙甸魚、鯡魚及吞拿魚腩等！」