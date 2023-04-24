我去了一場不新鮮飯局

上周，收到友人Secret Tour老闆Stephen Chung來電：「Kaman，我想邀請你去試一餐很特別的飯局。不過，這飯局叫『不新鮮飯局』！」原來，他公司幫領展在樂富廣場三樓建構的「領展可持續未來館」搞的一場fine dining飯局。

聞言，我先是驚訝，因只有想尋求新意念、突破舊框框、接受破格思維的公司，才會（夠膽）找Stephen。這意味着，至少在可持續這一塊，領展有心開始做。所謂「不新鮮飯局」，原來是整個飯局都用過了最佳食用日期（Best Before）的不新鮮食材製作，藉此帶出香港人浪費太多食物的故事。那麼，我是非去不可了！

飯局主廚Cam Wong讀Fine Art出身，後來赴法國考獲藍帶資歷。每道菜經她細心設計和烹調後，上碟擺盤已是件artpiece。她透過五道菜，讓食客在食物浪費議題上反思。其中一道叫「Ugly Betty」，碟上全是奇形怪狀、斷開、不完美的農作物次貨，很多人都認為，這些食材不能登大雅之堂，會毫不留情地將它們棄掉，但經過Cam的鬼斧神工，竟然從中吃出我從未嘗過的鮮甜和層次。她想我們反思的是：奇怪形狀根本不會影響食物的味道、營養和衞生，那為甚麼要棄掉呢？

另一道菜的名字非常盞鬼，叫「404 Error錯誤示範」，它是以「反轉」或「撞散」的擺盤形式呈現。原來，經營餐廳的，經常遇到一個情況——有些香港人喜歡打卡，如果端上的食物放歪了或擺設得不夠完美，會叫服務員收走重新上菜，這樣要求的話，食物的最終命運，只會走進垃圾桶，但它們被拋棄的原因，純因擺放不夠靚、不適合打卡而已。究竟是打卡重要還是不浪費食物重要呢？這是Cam希望大家思考的問題。

在富裕的香港，食材太唾手可得，那日，我去了這場不新鮮飯局，卻帶來很多新鮮的刺激和反思。惜食才是識食，惜福才是幸福。