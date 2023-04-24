Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 副刊版 2023/04/24 分享： 分享： Le Soleil越南餐廳是全港唯一一間位於5星級酒店的越南餐廳，三藩市Le Soleil越南餐廳總店創辦人黃燮秋師傅（Dennis Wong）最新到訪香港，並擔任香港店的客席廚師，炮製多款全新創作的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 2023/04/22 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 2023/04/22 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 2023/04/17 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 2023/04/15 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 2023/04/05 香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 香港 日本 酒店 設計 餐廳 菜式 魚 蛋 海鮮 蝦