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Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式

副刊版 2023/04/24

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Le Soleil越南餐廳是全港唯一一間位於5星級酒店的越南餐廳，三藩市Le Soleil越南餐廳總店創辦人黃燮秋師傅（Dennis Wong）最新到訪香港，並擔任香港店的客席廚師，炮製多款全新創作的

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欄名 : 新鮮熱辣

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