共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容

共享圖片庫Imgur用法方便，即使沒有登入帳戶，也可上傳圖片和GIF檔案。不過，Imgur宣布將更新服務條款，由5月15日起，將刪除與帳戶無關的「舊有、未曾使用及不活躍」內容，以及刪除所有「色情、不雅

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