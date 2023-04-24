共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 行政人員版 2023/04/24 分享： 分享： 共享圖片庫Imgur用法方便，即使沒有登入帳戶，也可上傳圖片和GIF檔案。不過，Imgur宣布將更新服務條款，由5月15日起，將刪除與帳戶無關的「舊有、未曾使用及不活躍」內容，以及刪除所有「色情、不雅 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 今日 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 2023/04/21 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 2023/04/21 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 應對網絡風險 1成中小企欠措施 2023/04/19 應對網絡風險 1成中小企欠措施 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 2023/04/19 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 科技行業 商業 服務