Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 行政人員版 2023/04/24 分享： 分享： Google Ads的Performance Max功能，可幫助客戶鎖定適合廣告投放的地方，並生成簡單的廣告文本。 Google表示，將把AI聊天機械人Bard的同一技術，嵌入至Performance ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 今日 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 2023/04/21 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 2023/04/21 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 應對網絡風險 1成中小企欠措施 2023/04/19 應對網絡風險 1成中小企欠措施 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 2023/04/19 iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App 科技行業 創新科技及應用 Google 人工智能 商業 銷售 廣告 廣告 機械人