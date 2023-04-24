  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google Ads用AI 生成複雜廣告內容

行政人員版 2023/04/24

分享：

分享：

Google Ads的Performance Max功能，可幫助客戶鎖定適合廣告投放的地方，並生成簡單的廣告文本。

Google表示，將把AI聊天機械人Bard的同一技術，嵌入至Performance

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容
今日
共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容
Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用
2023/04/21
Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用
AI聊天機械人 Snapchat免費開放
2023/04/21
AI聊天機械人 Snapchat免費開放
應對網絡風險 1成中小企欠措施
2023/04/19
應對網絡風險 1成中小企欠措施
iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App
2023/04/19
iOS 17擬開放側載 非官方渠道安裝App
科技行業 創新科技及應用 Google 人工智能 商業 銷售 廣告 廣告 機械人

上一篇文章

共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？