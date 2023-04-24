印度人口登世一 順手接中國紅利？

這個春天不一般！烏克蘭在準備用豹式坦克反攻；法國在說歐洲不是美國附庸；新興國家在反問為甚麼必須使用美元，而他們內部也在深刻變化，中國與印度人口排名易位，印度登上世界第一了！

按聯合國推算，印度人口4月中達到逾14.25億，把紀錄1950年開始以來一直居冠的中國請了下來。中國官方統計指，內地去年底有14.11億餘人，故印度實際上可能早已爬頭。

配上鄭州富士康員工大減、商業街冷冷清清的新聞，印度人口超中國，其他各方面都真的要追上來了嗎？中國地位是否正受「威脅」？回答這問題，就讓不帶政治情感的數據說話。

首先必須承認，印度確在踏入難得戰略機遇期，發展勢頭有勁，而且潛能豐厚，前途充滿盼望。

印度經濟去年增長7%（中國3%），連續兩年高於中國。國際貨幣基金組織（IMF）料印度今年增長5.9%，同超中國的5.2%。隨着中國增長因為經濟基數龐大而自然放慢，加上中美博弈白熱化令跨國公司分散風險，轉移部分原本在華產能，印度正享受天時地利，有望加速崛起。

印度14億人規模無疑令潛力更豐富，年齡中位數僅28歲，比中國年輕10歲，且4分1人在15歲以下，這些人都會是印度未來數十年的潛在勞動力、消費力主力。

不宜僅以人口數量 簡單化推斷

更重要的是扶養比趨勢。人口紅利定義就是，當生育率下降、勞動年齡人口多於非勞動年齡人口時，提振經濟生產力的效應。

聯合國統計，印度扶養比現為47%，亦即每100個15至65歲勞動年齡者需要供養47個小孩和老人，由扶養比最低計起全球排第43，未及中國的45%及排行30。但印度扶養比料會繼續降低，排名到2048年則會升至23位，而中國屆時會降至146位。

印度目前已是全球第五大經濟體，位居英國之上、美中日德之下。印度人口超越中國及其人口紅利增加，結合世界變局下的政治紅利，驟眼看確是有望成為「下一個中國」，「起跑綫」甚至更佳。

一些外媒便提及，印度取代中國成為世界人口第一，改變了過去200多年來局面，象徵「世界重心轉移」。印度莫臥兒帝國人口在1700年前後大增至約1.5億，比中國清朝更多；中國1,800年人口則反先印度，接近3億。

不過，以「印度人口超越中國」來推論「印度會成為下一個中國」甚至「超越中國」，也未免太過簡單化。

「起跑」30年 GDP增幅遠遜中國

畢竟，莫臥兒帝國人口超越清朝時，並沒發生所謂「世界重心轉移」，之後清朝更沒因為人口重登第一而稱雄世界，中印反而一同家道中落。那時世界重心一直在西方，這和人口並無必然關係。

必須看到，印度並非在人口超越中國之後才「起跑」競賽的。印度獨立於1947年，比新中國成立早兩年，冷戰時代始終奉行接近蘇聯的經濟政策，強調國家壟斷，偏重重工業，忽視輕工業。

印度市場化「改革開放」始於1991年。印度當時失去蘇東社會主義集團支持，陷入財政貿易雙赤字，且面對波斯灣戰爭油價急升，外滙儲備幾乎耗盡，國家瀕臨破產，被迫以經濟自由化為條件，換取IMF和世界銀行拯救。

那麼，印度「起跑」30餘年來，與中國改革開放頭30年成就相比如何？

中國GDP於1980年前後剛好保持在世界前十，至2010年超越日本成為第二，30年間增長約25倍。印度1990年前後GDP十甲不入，到2020年介乎英法之間全球第六時，只增長了不到10倍。

世銀數據指，中國15歲以上人口識字率1982年為66%，2010年升至95%（現97%，青年100%）；印度1991年48%，最新2018年74%。論貧窮率，中國1990年仍達72%，2010年降至14%（現全面脫貧）；印度1993年僅48%，但至今仍有約10%人口活在貧窮綫下。

還必須指出的是，中國1978年扶養比68%，2010年37%；印度1991年72%，現47%。印度並非人口超過中國後才出現紅利，而是起跑時就和中國享有大致相同的人口紅利。

婦女地位低輕工業弱 教育欠佳

換言之，即使以起跑後相同年數計算，印度發展步伐亦明顯慢於中國。考慮到印度遲十多年出發的現實，差距更是愈拉愈大。印度1990年GDP相當中國90%，而中國去年GDP超18萬億美元，5倍於印度（4倍於第三位日本）。中國人均GDP剛躋身全球平均值之上，位列前三分一國家和地區，而印度尚在後三分一之列。

印度人固然有權追求與中國人甚或美國人同等物質條件，但可惜的是，印度國情浪費了不少人口紅利。縱情況多年來略有改善，幅度並不理想。

第一，印度婦女地位太低，系統性的壓迫導致大量女性無法發揮潛力。印度15歲以上女性勞動參與率僅約25%，相比下，中國超過6成，高峰期更超7成。

第二，印度製造業，尤其是輕工業欠發達，未能為龐大人口提供足夠工作機會。印度服務業比例與中國同超5成，但工業只佔2成多，遠低於中國的4成。印度失業率亦長期是中國的一倍左右。

第三，印度人口教育程度較低，更要命是全國沒有統一語言。印度官方語言多達23種，而只有1成人會說英語，彼此無法溝通是發展的極大障礙。這也不利推廣教育，印度至今仍有近1成15至24歲青年是文盲。

須破傳統糟粕 覓特色現代化道路

可以說，印度經濟要超越德國、日本登上世界第三已無甚懸念，但要花多少年才會晉身十萬億美元級別，乃至會不會趕上中國，都取決於印度政府治理能力。印度需要破除傳統糟粕、提升女性地位、改善教育（甚或推行印版「普通話」）、大力發展基建和製造業，方能在有限時間內充分兌現人口紅利。否則，龐大的受壓迫、失業和低教育人群恐怕會反過來成為「人口赤字」。

說到底，印度是個獨特、複雜、外界了解不多的古老文明，擁有巨大潛力和強烈自尊心，渴望在世界舞台重獲其應有位置，但同時亦面臨不少棘手挑戰，一味追捧或看貶其發展前景都不合適。而中國成功故事的關鍵，在於找到一條適合本國水土、不同於西方的現代化道路，印度和其他新興國家亦需要走出他們自己的獨特性，來戰勝邁向現代化的各種挑戰。

▲ 據聯合國推算，印度人口4月中達到逾14.25億，登上世界第一。（路透社資料圖片）