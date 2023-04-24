打通壁壘 廣東醫護到港交流新啟示

上周83名廣東省醫護人員來港交流，醫管局舉行了「大灣區醫療人才交流計劃」歡迎儀式。根據醫管局公布的資料，是次交流計劃涵蓋醫生、專科護士、放射技師，還有3名中醫師，引發了本港居民和廣東民眾的關注。

在這些醫護人員中，10名醫生會到九龍中、九龍西及新界西醫院聯網交流，他們已獲香港醫務委員會批准有限度執業註冊，將會在3個聯網的醫院參與臨床工作；70名護士則會到7個聯網的不同醫院交流，互相學習不同的護理專業知識及臨床工作；3名中醫專家亦會在不同醫院參與中西醫協作的臨床培訓工作。

據悉，這次交流計劃是香港和內地專業交流的開端，未來會陸續有更多內地醫護人員來港交流。

「大灣區醫療人才交流計劃」在疫情後啟動，這是一件令人欣慰的事情，而醫護交流原本就是十分必要，各個地方治療和診斷手法不同，但都有自身優勢，相互學習有利於共同提高。

香港的人均壽命為全球第一，香港男性平均壽命達81.3歲，女性壽命更長，達87.3歲，高出全球人均壽命10歲，這從一個側面印證了香港的醫療水平全球一流。香港醫衞水平底子好，香港又是一個國際化大都市，對外交流十分方便，可以隨時學習掌握到醫療前沿技術，可以購買到全球最先進的醫療設備；同時，香港還有一套比較成熟先進的醫療管理系統，這些都值得內地學習借鑑。

塑健康灣區 體制機制須大突破

內地也有獨特的優勢。首先，內地人口眾多，內地醫生接觸的病種、手術比香港更多，見多識廣，診療經驗更為豐富；其次，內地的「智慧醫院」比香港快，借助互聯網科技，內地在網上診療服務、病房內監察病人、配藥等方面都十分便捷，且微創手術發展亦很快，減少了病人的痛苦、縮短了術後恢復期；再者，中醫在內地比較普及，中醫與西醫優勢疊加，內地在中西醫結合方面探索成果豐碩，在新冠疫情防控中，中西醫結合就發揮了很好的作用。這些都值得香港學習借鑑。

粵港兩地醫護交流，可產生「一加一大於二」的效果，今後還可以逐步實行「雙向交流」，讓香港的醫護人員，尤其是醫科學生，能夠獲得6至12個星期的內地交流機會。「醫院對醫院」的交流，讓醫護人員直接參與臨床治療，遠遠比單純的學術交流效果好。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出「塑造健康灣區」，其中提到「加強醫療衞生人才聯合培養和交流，開展傳染病聯合會診，鼓勵港澳醫務人員到珠三角9市開展學術交流和私人執業醫務人員短期執業。」此外，還提到「密切醫療衞生合作」、「深化中醫藥領域合作」、「研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務」、「加強食品食用農產品安全合作」等內容。

從《綱要》涉及的這些事項來看，現在進行的醫護人員交流僅僅是開始，還有很多更重要、更複雜的課題需要研究、推動。例如，《綱要》在闡述「密切醫療衞生合作」時指，「支持港澳醫療衞生服務提供主體在珠三角9市按規定以獨資、合資或合作等方式設置醫療機構，發展區域醫療聯合體和區域性醫療中心。」要把這些規劃變成現實，還需要在體制機制上實現重大突破，包括雙方的醫師資格認證、藥品及醫療器械的註冊認證等。

最近，光明國際中醫藥港與香港大學深圳醫院等13家醫療機構、及香港和順堂等53家中醫診所，成立了粵港醫療機構中醫藥聯盟。該聯盟計劃將未來啟用的香港首家中醫院，納入作為聯盟成員單位，推動製劑調配跨境流通及認證認可，這些做法都是積極探索，值得點讚。

醫護涉及到人的生命健康，採取謹慎態度是對的，但大灣區是我們共同的家園，要把這個家園變成一個宜居之地，必須打通壁壘；而在粵港人已達50萬，未來隨着香港康養產業向廣東轉移，這個數字還會逐年擴大，讓他們享受到與香港同樣的醫護資源，也是一個不容迴避的課題。

基層治理 亦可互派人員交流

粵港醫護界的交流合作，令人想到更多領域的交流合作，例如基層治理方面，香港能不能學習內地的經驗呢？

香港的社會組織發達，覆蓋了社會各階層，各階層可以十分方便地表達訴求，但也有不如人意的地方，例如有的社會組織對基本民生問題興趣不大，對「政治運動」情有獨鍾，動輒將民生問題演化為「政治對立」，香港社會共識很難形成。這些現象在「修例風波」中暴露無遺，在過去3年疫情期間也有類似情況，涉及疫情防控的一些政策，經常被有些人解讀出「政治意味」，並進行放大傳播，加劇了社會情緒對立。

在內地，無論是過去千百年間的「鄉紳治理」模式，還是現在的社區治理模式，都蘊含着「協商民主」的基因，「有事好商量，大家的事情大家商量着辦」；現代社會的法治精神，加上傳統社會的「協商民主」，令基層治理和諧有序。

本港的區議會任期即將在年底完結，改革區議會是大勢所趨。下一步，區議會如何在基層治理中發揮良性作用？18區的關愛隊如何與基層市民更好互動？如何讓其他社會組織為基層治理注入正能量？這些問題都需要探索改進。

有人認為，內地的制度優勢是學不來的，這樣的觀點頗為偏頗。基層治理的原理是相通的，如果粵港兩地能夠在基層治理方面深度交流，互派人員參與具體工作，也許會有意想不到的巨大收穫。

學會「平視內地」 互動宜常態化

香港與內地的交流互鑑，可以做的事情很多，但推動起來並不容易，關鍵是港人要學會「平視內地」。

由於香港比內地許多地方發達，一些人內心的優越感已經定型，改革開放40多年來，內地學習香港的人潮一波接着一波，一些人早已習慣了「被學習」；加上香港經歷英國150多年的統治，某些人的內心已根植了「英國式的傲慢」，要讓他們學會「平視內地」是很不容易的。

但我們不能忽視內地迅猛發展的事實，內地在許多領域早已走到了香港的前面，例如互聯網科技帶來支付方式的巨變，使民眾的日常生活變得非常便捷，香港不如內地；再例如珠三角、長三角地區實力雄厚的高端製造業，香港在工業化最鼎盛時期，也無法與之同日而語，內地有很多值得香港學習的地方。

前幾天，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在港考察時指出，「香港是一個大家庭，應該形成包容共濟、求同存異、理性溝通的濃厚氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人商量……大家要共同創造更加美好的生活，共同把香港打造成宜居、宜業、宜學、宜遊、宜養的世界魅力之都。」

香港要打造這樣一個美好家園，所有香港居民都應有包容之心，以謙卑的心態學習一切人類文明成果，包括學習內地的先進經驗。香港與內地的交流互動應該常態化，向更多更廣更深的領域邁進。

▲ 上周83名廣東省醫護人員來港交流，屬香港和內地專業交流的開端。（資料圖片）