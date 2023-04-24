惠康Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠 限定激抵$118買6件

最近天氣開始轉熱，最適合買定甜蜜可口嘅雪糕返屋企消暑降溫。公關姊妹同黛安報料，惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen正推出雪糕優惠，當中Häagen-Dazs脆皮雪糕批絕對係一眾甜品控嘅首選，外層鬆脆可口，內層幼滑細緻，層次感十足。即日起至本周四（27日），多款大熱口味會以激抵價$118/6件發售，除咗士多啤梨黛綺莉、曲奇雲呢拿、朱古力杏仁、抹茶杏仁、焦糖杏仁等經典口味，仲有全新口味藍莓撻脆皮雪糕批，一次過可試晒唔同口味，真係大滿足。

另外，2大全新雪糕口味亦會同步登場，姊妹推介全新獨家品牌「Coolhaus」口感綿密絲滑，味道濃郁兼富有層次感，冰涼快感必定令大家一試難忘。主打健康低卡嘅北歐品牌「SUN365雪葩雪條」用90%新鮮水果製成，果味香濃，更係無添加糖及低卡路里，黛安都要買嚟試下先得。

除咗買雪糕外，即日起至本周四，喺惠康買5罐東遠午餐肉（價值$100）仲會送總值$63禮品，當中包括韓國版辛辣麵5包裝，水仙花牌五香肉丁及家樂牌鷹粟粉，好抵啊。

本文轉載自《晴報》

▲ 藍莓撻脆皮雪糕批