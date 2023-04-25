以「零瑕疵」通過評審  香港工業總會獲ISO 9001國際認證  管治效率獲肯定  繼續提升業界國際競爭力

品質保證，是現今企業發展基石之一，而ISO 9001正是一套國際通用的質量管理體系，獲得此認證，就代表企業無論在品質和服務等各方面都得到肯定。香港工業總會（工總）去年12月獲頒ISO 9001：2015品質管理體系認證，成為香港五大商會中首間獲得此殊榮的機構。工總認為這個殊榮，是對機構的管治效率的一個重要肯定，在未來能夠繼續幫助業界增強國際競爭力。

▲ 香港工業總會主席查毅超博士(左)表示，透過ISO 9001認證，是對符合國際標準的工總營運和程序的一個肯定，未來定必能夠為會員及商界提供更優質的服務。

▲ 香港工業總會總裁陳心愉（右）及營運部總監張少華表示，今次工總首次申請便取得空前成功，全賴上下齊心合力，是整個團隊的功勞。

工總一直致力於提高管理水平和效率，確保為會員和社會各個工商機構提供優質服務，今次申請ISO 9001，是希望能凸顯工總持續提高整體管治和服務水平，為會員及商界提供優質服務的決心，同時透過認證增加各界對工總的服務信心。對於今次獲得認證，香港工業總會總裁陳心愉表示感到榮幸和別具意義：「我個人很相信國際標準化，工總是一個法定機構，法例上賦予我們必需要『改革創新工業』，是一種授命，如果我們不實踐，很容易會忽略了當初的願景和初衷。經過今次的認證後，大家都需要履行願景和使命，無論做甚麼都要切合基本，透過認證，可以提高各方面的效率。」

冀感染會員 一同推動工業升級轉型

今次獲得認證，猶如為工總團隊打了一支強心針，除提高認受性外，陳心愉更希望能感染其他會員並作為借鏡，一同推動香港工業升級和轉型，「現在的工業應該更加規範化，大家是時候升級轉型及創新，推動新型工業化，不應再停留在以前的年代。」

經嚴格審核 3大範疇獲認證

今次工總分別有3大範疇服務獲得認證，分別是會員關係管理、知識產權登記及產地來源證簽發，全都經過獨立機構「必維認證集團認證控股有限公司」英國分公司嚴格審核。工總營運部總監張少華表示，工總在以上範疇擁有豐富工作經驗，符合國際標準及水平，如會員關係管理中的「活動管理及場地租賃」，每年會舉辦逾300場各類商貿活動，亦會因應參加者的活動性質如會議、講座、社交聯誼活動等，按照不同需要而作出調節和細節上的安排。

在獲得認證後，可有助優化整個過程和程序，為2,000名會員提供更完善和優質的服務。此外，工總亦希望藉着這個認證，令會員的產品在世界各地進行推銷時能獲得更大的信心，認為由機構審批過的都是信心的保證。

壓力下取得「零瑕疵」完美表現

張少華指出，雖然申請認證的過程非常嚴謹，但憑藉工總一直致力提供國際級優質服務，奉行多年的管理原則和程序，故今次只要在基礎上因應ISO 9001的國際標準進行調整，最終在短短8個月內便「一Take過」通過審核。他表示，今次可謂取得「完美表現」，在一個沒有「non-conformity」的情況下順利過關，情況極之罕見，「就如奧運跳水選手零水花，取得10分滿分一樣，這亦是今次申請過程中最難忘的地方。」

▲ 工總是香港五大商會中，首間獲頒ISO 9001認證這個殊榮的商會。

與時並進 帶領工總邁向數碼化

擁有逾60年歷史的工總，一直抱持着精益求精的理念，更積極配合不停變化的市場需求，因應業界和市場變化，適時推出更多的專業服務，陳心愉希望未來能繼續聆聽會員、商界及市場的需要和意見，繼續保持國際標準和水平，提升會員、商界和本港的國際競爭力。

她提及，為配合數碼化年代，工總正努力優化其客戶關係管理系統以及網站，望能為會員帶來更多的方便和資訊，帶領工總走向新里程，藉此吸引更多年輕工業家，推動未來香港工業發展。此外，除了2月和中東簽署備忘錄外，工總亦有多項活動正在密鑼緊鼓籌劃中，希望能夠在年內舉行，這些活動包括組織訪問團前赴北京交流探訪、與韓國商界簽訂合作備忘錄（MOU），還有稍後舉行的「工業家論壇2023」。

榮膺「傑出董事獎」實至名歸

去年11月工總獲香港董事學會頒發「2022 年度傑出董事獎」及「董事會成員多元化卓越獎」，於法定／非分配利潤組織類別中脫穎而出，是對機構成員的多元化背景、專業經驗和前瞻視野的肯定。「傑出董事獎」為香港業界備受尊崇的獎項之一，同時也是亞洲首個相關獎項，旨在表揚董事的傑出成就，推動良好企業管治和董事的專業操守。

▲ 去年工總獲得香港董事學會頒發「2022 年度傑出董事獎」及「董事會成員多元化卓越獎」，表揚董事及機構在成員多元化背景、專業經驗和前瞻視野等各方面的卓越成就。

（特約）