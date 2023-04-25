海南島封關在即，去年已吹風招商，又以低稅政策鼓勵企業去投資及開公司，會否迎來新一波的海南淘金創業潮？

此可能性，背景當然是之前說的免稅低稅自由港式改革，令開公司更方便，做進出口就稅點低，期望吸引內地不同資金或年輕人在海南開展新業務。

但是今次的大開發，問過的年輕創業者的反應則較為保守，肯定沒有過往幾次那麼瘋狂。據他們了解，要在海南島經商，現在最大的問題是傳統以來，島上都缺乏成熟的商業營運資源。那意味着，縱使各種開業及人力成本偏低，可是要迅速把公司弄上軌道並不容易。

他們與海南島當地的職場中人溝通，發現最大問題是，除了欠缺專門類型所需要的人才之外（由中介、法律、人事到管理），當地的辦事效率也相對較慢。這個當然可以想像得到，過去十多年發展最快，訓練年輕人就業最多的行業，主要集中在旅遊業。其他行業的薪酬都偏低，一些曾經聽號召到海南尋找機會的年輕人，就反映海南島的普通工作月薪平均只有三千到四千元人民幣不等。而且總體的打工心態非常緩慢慵懶，朝九晚五的上班時間，當中從十一時到下午一時半必須有午休，每天感覺是沒做幾小時就下班。當地亦沒有甚麼所謂商業中心，找人做事談計劃不聚腳。

唯一好處，可能就是人力成本低，但是要有極強的訓練機制才能令員工盡快上手。

可是除了人工低之外，各種消費及資源成本則不算低。就以租金而言，海南島由於受住宅房價曾經飈升的帶動，以致一般商住空間的租金都不便宜。