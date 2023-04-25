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我愛粉麵飯

副刊版 2023/04/25

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愛貓毛毛患有腎病，每隔三個月需定期檢查，以監察病情。

這天又是覆診日，遇上相熟的姑娘，我望一望她，說：「你好像瘦了。」她很雀躍：「是嗎？你也看得出？」老實說，只是一點點，不過因為職業病，我對人的身形變化比較敏感，而且，我知道她一直想減磅，這句說話，令人開心，不怕多說。

她續說：「不過，我相信不能再瘦下去了。」我問：「為甚麼？」她再說：「人們說要戒澱粉，我也跟着做，沒錯，的確瘦了，但是實行兩星期多，覺得經常疲倦又不集中，放工後就是餓着，快支持不了。」

我告訴她：「誰說減肥一定要戒澱粉，這個方法並非人人合用。我的戰友們，仍以粉麵飯麵包作為主糧，你看每天早上都吃飯的日本人，肥胖人口比例也不高。」

她大喜：「我很喜歡吃澱粉質，你這個消息實在太令人鼓舞。」

我接着說：「但我說的粉麵飯，並非乾炒牛河、餐蛋麵和牛角包！」她大笑：「你怎知道我立即想起這些東西？」我笑說：「我看到你頭上有個氣泡，裏面全是這些食物啊！」她吃吃大笑。

「減肥可以吃澱粉質，但是，必須選擇低脂類別，能選高纖的，當然最好。例如：吃蕎麥麵比烏冬好、麥包又比白麵包優勝、吃白飯加點糙米或燕麥會更佳。午餐外膳未能做到，可考慮由晚餐開始。」她拍拍心口說：「沒問題，有飯吃便可以了。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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