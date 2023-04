職場也好,社會也好,總會見過以下這些人種:鑊就你孭,彩就我攞。我當然沒辦法影響他們,但對於世間上奇形怪狀之事,向來有強烈好奇心,故常喜歡研究此等「異品」,盼從其言行舉止、面目相格理出一點頭緒,例如:

一、某人或機構若常把精力放大別人錯處或全盤卸鑊予他人,還剩下幾多心神、資源和時間去做好、改善或提升自己質素呢?

二、有些人責備他人做得不好時,其面口、語調彷彿自己是從未犯錯的聖人或精英般,令人嘖嘖稱奇。

三、甚麼人格喜歡事無大小都去steal others' glory(叨別人的光),兼講得出口他人的成績乃自己的功勞呢?

四、下層發生甚麼美好之事,都不忘攞番個彩的上司,真心認為別人之所以有今日,乃全靠他成全嗎?還是他暗瓦底自知實力麻麻,要靠別人才能面上貼光?

我一直都愛觀察這樣的人種和人性,且周邊不乏可觀察的例子,看着他們,就像在重讀威廉.高汀名著《蒼蠅王》的都市現實版一樣。

高層愛攞彩,在不少場合見過。真正有領袖風範的人,永遠把榮譽歸於團隊--all credit goes to my team--這是他們會表達的信息。反之,明明是人家用汗血拼出個榮譽,有些上司會趁機標出來提醒其他人,他才是最大功勞者,當初若沒有他如何如何乜乜物物,就不會有這樣彪炳的成績云云。若職場上碰上個擺明「鑊就你孭、彩就我攞硬」的管理層,可預知,這個地方的機構文化會逐漸腐爛,因為轄下的人:一、從此以後花得最多心神的,就是確保自己半件小事都不能出錯、而非如何進步或突破;二、不會再有動力做到最好;三、若有更好條件的地方向自己招手,會走夾唔抖。這樣的機構文化,將會成為無能之士的安身之所,因為毋須講究高質或才能,只要培養出一副識卸膊和搶功之厚顏,必能扶搖直上。