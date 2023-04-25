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你孭鑊‧我攞彩

副刊版 2023/04/25

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職場也好，社會也好，總會見過以下這些人種：鑊就你孭，彩就我攞。我當然沒辦法影響他們，但對於世間上奇形怪狀之事，向來有強烈好奇心，故常喜歡研究此等「異品」，盼從其言行舉止、面目相格理出一點頭緒，例如：

一、某人或機構若常把精力放大別人錯處或全盤卸鑊予他人，還剩下幾多心神、資源和時間去做好、改善或提升自己質素呢？

二、有些人責備他人做得不好時，其面口、語調彷彿自己是從未犯錯的聖人或精英般，令人嘖嘖稱奇。

三、甚麼人格喜歡事無大小都去steal others' glory（叨別人的光），兼講得出口他人的成績乃自己的功勞呢？

四、下層發生甚麼美好之事，都不忘攞番個彩的上司，真心認為別人之所以有今日，乃全靠他成全嗎？還是他暗瓦底自知實力麻麻，要靠別人才能面上貼光？

我一直都愛觀察這樣的人種和人性，且周邊不乏可觀察的例子，看着他們，就像在重讀威廉．高汀名著《蒼蠅王》的都市現實版一樣。

高層愛攞彩，在不少場合見過。真正有領袖風範的人，永遠把榮譽歸於團隊--all credit goes to my team--這是他們會表達的信息。反之，明明是人家用汗血拼出個榮譽，有些上司會趁機標出來提醒其他人，他才是最大功勞者，當初若沒有他如何如何乜乜物物，就不會有這樣彪炳的成績云云。若職場上碰上個擺明「鑊就你孭、彩就我攞硬」的管理層，可預知，這個地方的機構文化會逐漸腐爛，因為轄下的人：一、從此以後花得最多心神的，就是確保自己半件小事都不能出錯、而非如何進步或突破；二、不會再有動力做到最好；三、若有更好條件的地方向自己招手，會走夾唔抖。這樣的機構文化，將會成為無能之士的安身之所，因為毋須講究高質或才能，只要培養出一副識卸膊和搶功之厚顏，必能扶搖直上。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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