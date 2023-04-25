奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 副刊版 2023/04/25 分享： 分享： 每年4月泰國舉行的潑水節，亦是泰國的傳統新年，泰國政府旅遊局香港辦事處為了讓一眾想念「家鄉」的香港泰粉們，在來年展開報復式泰國之旅，將於4月29至30日，於奧海城舉辦「泰國節2023－Amazing ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 2023/04/24 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 2023/04/19 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 2023/04/18 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 2023/04/17 HK Express全新航綫 直飛越南首都河內 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 2023/04/15 Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼 香港 酒店 美食 表演 泰國 商場活動 旅遊資訊