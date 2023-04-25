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奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券

副刊版 2023/04/25

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每年4月泰國舉行的潑水節，亦是泰國的傳統新年，泰國政府旅遊局香港辦事處為了讓一眾想念「家鄉」的香港泰粉們，在來年展開報復式泰國之旅，將於4月29至30日，於奧海城舉辦「泰國節2023－Amazing

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欄名 : 旅事通

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