持續培育Web3發展 打造科創之都

本月中可說是香港科創界的「黃金周」，多場盛事一連數天在會展舉行，包括特區政府與貿發局主辦的「香港國際創科展」、與數碼港主辦的「數字經濟峰會」，以及萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group合辦的「2023香港Web3嘉年華」，總共吸引了數萬人次入場。一時之間，會展又回復以往人山人海的盛況。

筆者參與了期間多個項目，有開幕致辭、有專題分享，又在不同環節擔任主持，更參加了10多場的非正式交流活動。在「2023香港Web3嘉年華」期間，各類型的場外活動便有200多場，讓香港與國際的科創界人士享受不拘一格、輕鬆聯誼的時光。

盛事停辦逾3年 業界「報復式」與會

連串Web3盛事，讓科創界雀躍萬分，筆者認為，主因是3年多以來疫情和社會因素，加上在之前的黑暴使同類型活動久未舉行；現今香港經濟逐步重啟，業界人士終可「報復式」搶攻參與。此外，即使在疫情期間，Web3的底層技術其實正不斷改進，很多Web3熱點的討論，例如區塊鏈、去中心化金融（DeFi）、智能合約（smart contract）、虛擬資產等，愈見成熟和受到廣泛關注。

而最直接的催化劑，當然是本屆政府上任以來推出的一連串政策，由《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》、《香港創新科技發展藍圖》，以至去年《施政報告》和今年2月《財政預算案》中持續推動Web3生態圈的支援措施，均讓業界感受到當局對推動新一代互聯網的熱忱。

連日來，筆者與許多與會人士傾談，發現當中大部分都來自海外（新加坡、美國、杜拜等）或內地（上海、杭州、深圳等），同樣被當局的Web3政策方向所吸引而來。他們代表的公司或團隊，都有紮實的技術研發能力，涉及大數據、演算法、數據安全、零知識證明（zero-knowledge proofs）、元宇宙、代幣化產品、跨鏈技術等範疇，大家熱烈討論，令筆者一下子感覺回到90年代，當時初代互聯網（Web1.0）的各種發展可能性，便喚起了全球科技界的探索熱情。

相信90後的讀者，對早期互聯網的發展不會陌生，Web1.0以平面網頁的形式，單向地發放資訊，透過各個標準組織共同制定的技術規則來治理。當時，突破性的科技吸引投資者蜂擁而入，加上傳媒盲目吹捧，令互聯網生態圈良莠不齊，當中有踏實發展技術的創業家，也有投機取巧之士，巧立名目募集大量資金；網絡上既有灰色地帶的經營者，更有黃、賭、騙等干犯法例的黑色經濟存在。

後來經過了一番洗煉，Amazon、Alphabet、Meta等科技巨頭脫穎而出，它們藉建立龐大的中心化用戶數據庫，向網民提供雙向互動的體驗，也造就壟斷式平台經濟的興起，許多當初看似天馬行空的產品和商業方案得以實現，並徹底改變了現代人的生活方式；其後，移動互聯網的興起及手機處理能力的提升，令Uber、Deliveroo、TikTok等成為第二代互聯網（Web2.0）的成功例子。

要普及使用 尚需軟硬件法規配合

現今區塊鏈技術使下一個迭代版本的互聯網變成可能，其焦點在於實現去中心化，提升用戶對資料的操控權。它的發展軌迹，與前兩代互聯網的早期特徵有非常多相同之處，也很可能再一次改變前兩代互聯網已促成、以萬億美元計的商業市場。

現時市場對一些Web3的應用方案充滿憧憬，也給予了非常高的估值，但真要落實到大規模民眾普遍使用，尚需要在底層技術、數碼基建、軟硬件方面有所突破，也需要法例和行業規則跟上。筆者確信，Web3會顛覆人類未來的生活方式和金融活動，為社會帶來巨大經濟效益，同時又會成就新一批的科技企業大贏家。

值得注意的是，在Web1.0及Web2.0的發展過程中，香港只是作為「應用」的角色，不少科企把流行的成品和技術從海外引入本地，又或進行客製化改良，因此在基礎技術上的創新不多，在產品和服務上也缺乏革新的創意。今次香港能否把握Web3的早期發展階段，從源頭創新，並致力擔當這股科技潮流的重要角色？

筆者認為，吸納Web3人才是首要的關鍵，以今次科創界「黃金周」的與會人士為例，他們代表了很多從事Web3相關科技的建設團隊，不少正在沉實地發展底層技術，為未來的Web3應用打下根基，如何吸引他們落戶香港，是今後重要的課題。

港獨特制度優勢 助發展Web3業務

此外，許多Web3的應用方案均離不開代幣化（tokenization），即以數碼代幣標記有價值的資產、商品、服務和權利等；價值一旦被代幣化，便可在Web3網絡中進行高效和智能化的組合、流轉和分配，而在過程中，不同持份者的產權、數據、私隱需要法律的保護。

在這方面，香港擁有健全的法律制度、符合國際標準的監管制度、頂尖的專業服務和人才配套，能夠保障Web3業者、用戶和投資者的權益，給予他們信心，也更有機會孕育出成功的Web3企業和科技方案。與筆者交流的參會人士中，十之八九都認同，香港擁有這些獨特優勢，是發展Web3業務的最佳基地，部分更認真考慮將總部遷至香港，着實令人鼓舞！

下一步，筆者最關心也最擔憂的，是特區政府能否把握先機，適時推出各樣跟進政策，持續培育Web3的發展。正如財政司司長陳茂波在「數字經濟峰會」致辭時強調，在推動金融科技創新的同時，亦要注重管理相關風險；推動Web3發展也是同理，科技的創新與法規的更新同樣重要，如何兩條腿有序地邁進，又互相牽引、互相強化，是香港成為未來Web3科創之都的成功要素。

▲ 在推動Web3發展方面，科技創新與法規更新同樣重要，特區政府須把握先機，適時推出各樣跟進政策，持續培育Web3的發展。（路透社資料圖片）