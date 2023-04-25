穿戴式AI投影機 可通話實時繙譯 行政人員版 2023/04/25 分享： 分享： 人工智能（AI）近年發展迅速，相關創新產品亦應運而生。美國初創企業Humane創辦人兼行政總裁Imran Chaudhri日前在TED演講中，示範該公司正在開發的一款穿戴式AI投影機，設備具實時繙譯及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ChatGPT生成代碼 大部分存安全漏洞 今日 ChatGPT生成代碼 大部分存安全漏洞 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 2023/04/24 Google Ads用AI 生成複雜廣告內容 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 2023/04/24 共享圖片庫Imgur 新條款刪色情內容 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 2023/04/21 Galaxy Watch5 追蹤月事周期終啟用 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 2023/04/21 AI聊天機械人 Snapchat免費開放 科技行業 創新科技及應用 科研 人工智能 產品 投影機