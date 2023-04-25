ChatGPT生成代碼 大部分存安全漏洞

加拿大魁北克大學的研究團隊發現，由ChatGPT生成的代碼，大部分都存在安全漏洞，且它不會主動提醒用戶當中的問題，只有在用戶詢問時才會承認錯誤。

魁北克大學電腦科學與工程教授Raphaël Khoury

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