末屆中學文憑試通識科考試將於周四（27日）舉行，一班末代考生回望過去3年，從高中通識科所學的批判、獨立思考，幫助他們面對社會矛盾、理解防疫政策改變，以至放下對內地偏見等，對於通識將消失感到惋惜，但亦榮

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