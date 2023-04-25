通識末代考生學懂思考 慶幸見證歷史 摒棄對內地偏見 客觀批判獲全方位知識 港聞版 2023/04/25 分享： 分享： 末屆中學文憑試通識科考試將於周四（27日）舉行，一班末代考生回望過去3年，從高中通識科所學的批判、獨立思考，幫助他們面對社會矛盾、理解防疫政策改變，以至放下對內地偏見等，對於通識將消失感到惋惜，但亦榮 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 教師：通識科死穴 過分考試化 今日 教師：通識科死穴 過分考試化 政治題恐絕迹 或鋪路銜接公民科 今日 政治題恐絕迹 或鋪路銜接公民科 明愛兩中學合併 研新校名不裁減教師 今日 明愛兩中學合併 研新校名不裁減教師 你可能感興趣 教師：通識科死穴 過分考試化 今日 01:00 教師：通識科死穴 過分考試化 政治題恐絕迹 或鋪路銜接公民科 今日 01:00 政治題恐絕迹 或鋪路銜接公民科 明愛兩中學合併 研新校名不裁減教師 今日 01:00 明愛兩中學合併 研新校名不裁減教師 通識教育 公民與社會發展科 科目 北角協同中學 DSE 財政預算案