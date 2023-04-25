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通識末代考生學懂思考 慶幸見證歷史

摒棄對內地偏見 客觀批判獲全方位知識

港聞版 2023/04/25

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末屆中學文憑試通識科考試將於周四（27日）舉行，一班末代考生回望過去3年，從高中通識科所學的批判、獨立思考，幫助他們面對社會矛盾、理解防疫政策改變，以至放下對內地偏見等，對於通識將消失感到惋惜，但亦榮

...

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