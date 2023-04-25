National Geographic Apparel 旗艦店登陸旺角 流動地理車現身鬧市送優惠

韓國潮流戶外品牌National Geographic Apparel旺角旗艦店，早前已開幕，新店裝潢從大自然出發，融合「自然保育」、「冒險精神」和「藝術創作」元素，展現大自然與現代社會嘅相融。

品牌今夏衣飾滙聚簡約、運動、休閒、莊重、露營及青春六大風格，黛安知道，旺角旗艦店更搶先發售NOSTALGIA系列新品及女裝TASLAN拼色ANORAK運動外套；此外，店內仲增設咗露營裝備展示區，迎合時下嘅露營潮流，推出日常休閒結合戶外運動風格嘅露營用品及露營好物，包括露營長椅、多功能帳篷等，讓大家投入戶外露營樂趣，好姊妹都約咗黛安去睇新貨喇。

新店開幕仲有連串豐富活動及商品優惠，當中包括特別版「流動地理車」即日起至至27日，下午2時至晚上8時，會喺旺角鬧市出沒，派發免費氣球、即影即有體驗及激筍優惠券。此外，旺角旗艦店更加碼推出獨家優惠，顧客只需折實消費滿$1,000，即可獲贈National Geographic Apparel精美卡片套乙個（價值$240）；如消費滿$2,500仲會獲贈2023春夏最新商品迷你側肩包乙個（價值$330）㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 旺角旗艦店

▲ 流動地理車

▲ 消費滿指定金額送迷你側肩包