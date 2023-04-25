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參加百佳虛擬Foodie命名大賽 有機會贏超市禮券

行政人員版 04:00 2023/04/25

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黛安聽公關姊妹講，百佳超市將推出「美食元宇宙Foodieland」和香港超市界首個虛擬Foodie，為大家提供新世代購物體驗。虛擬Foodie係梳清爽微曲短髮、緊貼各地飲食新趨勢，並可提供選購時令食材、優惠產品等心得嘅女生。由即日起至下月4日，透過香港百佳超市fb「Call Call Call My Name！虛擬Foodie命名大賽」帖文為佢命名，最有心思嘅100個留言有機會獲得$50百佳禮券，最佳嘅3個留言更可贏取$300百佳禮券㖭，大家快啲動動腦筋幫Foodie改個好名啦！

為咗迎接美食元宇宙虛擬Foodie來臨，百佳由即日起至5月7日，會喺東薈城及黃埔花園嘅TASTE超市分店，舉辦「台灣夜市美食街」限定快閃優惠，帶嚟一系列台灣小食，除咗有熱焫焫即買即食嘅夜市必吃美食，仲有多款冷凍食品，價錢由$10至$78.9不等，下月4日前買2件台灣麵食更可享9折，真係好抵，留喺屋企都可享受真正台灣風味喇！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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