就地取材，上堂即用香港電影金像獎跟學生討論，因為那是一個event，甚至不是個普通活動那麼簡單，而是香港電影圈盛事，故可從event management（活動策劃及管理）角度去看。如何定義一個合格的event呢？那一定要從出來見人的效果切入，最基本的是，由開始到終結，沒有讓人看得見的甩漏、出錯、蝦碌或符碌位。這是最低要求，尤其是一些根本不是突發的事情，那說明是預早可控制、更改或修正的；若本可避免的尷尬，可做和應做而沒有做足，出來見人時效果肉酸，自己就要付上責任。

甩漏位不止一單，此處只舉一例：今年頒獎禮舉行前夕，有紀念特刊書套售賣，售一百六十八元。後來，有讀者發現特刊裏角逐「最佳男主角」劉青雲的英文姓名錯寫為「Edan Lui」（MIRROR的呂爵安），而角逐「最佳新演員」柳應廷（亦MIRROR成員），其英文姓氏Lau錯寫為Laui。雖然外判的特刊製作紀念公司「18／22」馬上認頭兼認錯、向香港電影金像獎協會、劉青雲、呂爵安和柳應廷道歉，並安排讀者更換，但從活動策劃及管理常識去看，無論外判公司做甚麼事情，尤其是要出街見人的，主辦單位必須跟手複查成品，把劉青雲變了MIRROR，何其尷尬。這種蝦碌兼符碌，屬最低層次的技術錯誤，做活動策劃及管理必須引以為鑑。

我跟學生說，若交來功課如是，必直接「肥佬」，皆因俾你過到骨，只會培養多一班連double-check都不做、陷客戶於不義的「是但求其」人。學生早已習慣我的標準，故並不愕然。其實，他們已接受過一輪特訓，例如，練習開記招時，已可準備定五十至一百條以上、如何應對在場記者可能會問的模擬題目和答案，皆因明白出街見人的事，如記招，永遠做多好過做少，看見他們都已內化了一個標準和要求，我很欣慰亦以他們為傲。