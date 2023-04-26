正常人每天小便排尿量約一至兩公升，每次排出量200至400毫升不等，全天小便次數約6至8次。排尿過程通暢無阻，既無澀痛不適，亦能清空膀胱。小便不適不暢並不少見，要鑑別排尿通暢，易尿急並忍尿困難者，多屬膀胱過動症一群。男性小便不暢，通滴難出，應小心診斷前列腺炎症或腫瘤。若小便澀痛，或伴小腹撑脹、砂石隨小便排出、血尿或小便米白色混濁，可屬為淋症範疇。淋症為下尿路炎症，這絕不等同西醫學疾病淋病，因前者為中醫尿路熱證，後者為性接觸傳染病。

淋症可再分多種類型，各型特徵小便澀痛，並可依其兼症並作進一步中醫診斷分類，例如淋症小腹攻撑作痛，並隨情緒波動加劇，可診斷為氣淋；血淋見小便帶不同程度血絲；石淋小便排出砂石，繼發於腎與膀胱結石；膏淋尿液混濁，狀如米泔；勞淋症狀隨疲勞加重。各分型可單獨出現，或兼夾出現，例如小便疼痛、色紅並見砂石，為血淋兼石淋症；或血淋日久，即使小便紅色轉淡，仍可隨勞累加重，遷延難癒。

淋症發病過程多與濕熱積聚膀胱，或情緒鬱而化火影響膀胱相關。若平常飲食偏好肥膩與辛辣，這容易致津液代謝障礙，生濕與熱並影響膀胱；或外陰不潔，久因滲尿遺尿，未有及時更換乾爽內衣，或下身汗濕淋漓，外陰潮濕不潔容易引起膀胱病患；或情志極端，影響日久，皆可化火，影響及膀胱。此外，若淋症未能及時治理，病久波及脾腎，臟腑虧虛，脾腎失去固攝及統攝功能。腎固攝無力，不能制約脂液，所以出現膏淋小便混濁；腎陰虧虛，虛火損傷陰絡，或脾虛不能統攝血液，故出現慢性血淋。

淋症急性發作，治理應以清熱利濕為主，並輔以他症處理，例如出血者涼血止血，石淋者通淋排石，氣淋者利氣疏導。若久病年老體虛者，則應兼以補虛，處理脾腎不足問題。若久病體虛，新發淋症，治理亦講求虛實並治，用藥補虛中加入利濕中藥。常用清熱利濕中藥包括淡竹葉、車前草、蒲公英等，若兼石淋加入金錢草，血淋則用藕節、生地等。除中藥治理外，患者亦應留意日常飲食應清淡，蔬菜瘦肉為主，患病期間多飲暖水，多休息並保持心境平和。

中醫淋症轉歸變化較複雜，可多種淋症分類並見，或虛實體質夾雜，治理不宜單方面只清熱利濕，更何況年老體虛者，更宜補虛為主，輔以清利，用藥比重，不能偏執於見熱清熱。