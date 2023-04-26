台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎

台灣早前公布為旅客提供5,000台幣消費金，各位準備去台灣自由行的話，一定要看清參加資格、申請及領取方法。

參加領取「自由行旅客來台消費金」活動，必須是國際自由行旅客，參加旅行團人士不能參與，要持非台灣

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