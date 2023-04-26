台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 副刊版 2023/04/26 分享： 分享： 台灣早前公布為旅客提供5,000台幣消費金，各位準備去台灣自由行的話，一定要看清參加資格、申請及領取方法。 參加領取「自由行旅客來台消費金」活動，必須是國際自由行旅客，參加旅行團人士不能參與，要持非台灣 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 2023/04/24 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 2023/04/22 米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 2023/04/22 風雨前夕驚喜怒放 海洋公園櫻花樹招蜂引蝶 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 2023/04/17 香港W酒店星宴新任中餐行政總廚 打造全新創意菜式 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 2023/04/15 帝樂文娜公館╳TEA CHATEAU 全新北歐花漾下午茶 酒店 台灣 機票 台北 自由行 旅遊資訊 新台幣