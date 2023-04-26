環球市場風高浪急 滙控重組再起波瀾

近日最引人注目的財金新聞，當屬下月初滙控股東年會召開，分拆亞洲業務獨立上市一事，勢將擺上枱面、赴諸表決；而滙控高層就此事與主要股東中國平安保險之間的唇槍舌劍，在以保守、穩健見稱的銀行業界中，亦實屬罕見；再加上孟晚舟事件後，無論願意與否，滙控彷彿已捲入美、英、中、加的角力當中，更讓小股東、平保、滙控之間的三國演義，添上一層政爭的火藥味。

與眾多港人一樣，筆者亦曾屬「5號仔」捧場客，而如今早已「和平分手」、兩不相欠，本人家庭及所主管的機構、企業，與該行亦無任何業務往來；若說為何仍對獅子銀行念茲在茲，除了作為港人的情意結，或許就是多年前的博士論文，畢竟是以滙豐為題之故吧。

從狹義上講，筆者雖非分拆爭端的持份者；然則眼前的氣氛，卻確實令人憂慮。回首數年之間，零和思維驅使的兩陣對決，致使極端民粹摧毀香港曾經多元的政治光譜；眼前，請勿讓你死我活的鬥爭思維，再次踐踏我們的商業世界。就讓一切回歸專業，在充分論證、彼此尊重下，尋找出路吧。

分拆與否 陷零和鬥爭思維

從常理和慣例上講，一間龐大如滙控的企業，又屬於銀行等戰略產業範疇，無論是重組還是分拆，都必須經年的準備、周詳的安排。一般而言，起碼要花三數年時間，準備多個具可行性的草案，再以代表不同路向、不同考慮要點的草案為點，作最基礎的討論，以逐步收窄意見、謀求共識。筆者固然未有充分理據反對或贊同分拆，但奇怪的是，相關爭論純粹停留在「意向層面」，而未見嘗試以數字、理據、預判為基礎，透過草案的展示，來說服對方、謀求共同利益最大化。從企業發展與管治的角度，這並不算是成熟、專業的表現。

筆者相信，就分拆爭議，無論持任何一種立場、主張者，都無法否認相關舉措形同超大手術；對滙控股東利益、對香港作為國際金融中心的地位，自必產生深遠影響，以及難以逆料的連鎖反應，謹言慎行，是百分之二百的必須。

「大手術」影響深遠 須因時制宜

退一萬步講，即使所謂分拆、重組，確有探討的必要，而讓南轅北轍的構想，充分展現、公開比擬，更屬開放、進取的金融中心應有之義；那麼，為何對於環球金融形勢的討論，眼前又如此薄弱？難道一所曾經分擔本港中央銀行角色的巨型金融機構，其分拆安排竟然不必考慮時機？

愚以為，世上很少有絕對錯誤、絕對正確之事，「因時制宜」無往而不利。主張重組的一方，其出發點與理據，那怕未被全盤接受，恐怕也有值得同情、理解之處；無論如何，一個有益的討論，自當以草案而非純粹意向為本。

同時，也要對眼前環球政經情勢，例如地緣格局、利率變動、產業前景，有最起碼的認知；在風高浪急的當下，對本港及亞太的未來，也有要足夠的慎思，否則一切討論都會流於對現況、對掌舵人發洩不滿的蠢動；股東和高管之間方向性撕裂，最終只會毀掉企業的百年基業、並不符合任何人的利益與初衷。

香港股民對於大集團分拆業務、重新獨立掛牌的操作非常熟悉，透過相關運作，從而釋放、反映更高價值，從而有利股票、派息的例子，亦所在多有；當然，凡事不可能只獲利而沒有成本，畢竟進入21世紀，環球金融一體化持續加速，銀行業很明顯成了「Size Does Matter」的行業。

環球金融一體化 銀行「Size Does Matter」

從美到歐到亞再回到歐美，多次金融風暴、滯脹危機、經濟不景的輪迴告訴人們，大浪淘沙擊潰的銀行或銀行體系，大多與企業自身、以及所依附經濟體系的體量成反比，愈戰愈強、愈挫愈勇者，悉數為跨國、跨洲超大型銀行。短短20、30年間，環球十大銀行當中，美升歐降、中升日降，豈非說明了一切麼？

而當中，為何滙控成了特例？除卻兩岸四地「入世」後，全國投資、貿易、消費大幅增長，滙控隨即水漲船高；主要原因還在於，經過一個半世紀持續拓展，該行輻射網絡從來都不遜於美資、中資行。

在人民幣國際化加速，中資行不只向發達經濟體、同時也向亞、非、拉後進國家大步前進的當下，一所業務僅聚焦中國，亦即更本地化、更非更國際化的滙豐銀行，究竟預示着甚麼？筆者實在沒有樂觀的理由。

以亞太，尤其以內地、香港為本，與挺進世界，其實互為表裏。一所超大型銀行，持續獲取的利潤，固然要回饋大小股東；但更重要的，是維持體量、伺機擴充，以時間換空間。誠如KBW最新報告所示，既然滙控息率並不低於區內同行，為何不將手上資源用於維持、甚或擴大自身規模呢？滙控在兩岸四地之外的市場份額，包括在西方、在亞、非、拉國家的網點，不正是潛在營利與股東回報的來源嗎？筆者尊重滙控不同持份者的觀點，但KBW「大-意味着甚麼」（What is it about big...?）的報告，實在值得一讀。

資訊、細節、三思，永遠是我們作重大決策時，不可或缺的依杖。

▲ 滙控分拆對股東利益、對香港作為國際金融中心的地位，自必產生深遠影響，必須謹言慎行、因時制宜。（資料圖片）