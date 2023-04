環球市場風高浪急 滙控重組再起波瀾

近日最引人注目的財金新聞,當屬下月初滙控股東年會召開,分拆亞洲業務獨立上市一事,勢將擺上枱面、赴諸表決;而滙控高層就此事與主要股東中國平安保險之間的唇槍舌劍,在以保守、穩健見稱的銀行業界中,亦實屬罕見;再加上孟晚舟事件後,無論願意與否,滙控彷彿已捲入美、英、中、加的角力當中,更讓小股東、平保、滙控之間的三國演義,添上一層政爭的火藥味。

與眾多港人一樣,筆者亦曾屬「5號仔」捧場客,而如今早已「和平分手」、兩不相欠,本人家庭及所主管的機構、企業,與該行亦無任何業務往來;若說為何仍對獅子銀行念茲在茲,除了作為港人的情意結,或許就是多年前的博士論文,畢竟是以滙豐為題之故吧。

從狹義上講,筆者雖非分拆爭端的持份者;然則眼前的氣氛,卻確實令人憂慮。回首數年之間,零和思維驅使的兩陣對決,致使極端民粹摧毀香港曾經多元的政治光譜;眼前,請勿讓你死我活的鬥爭思維,再次踐踏我們的商業世界。就讓一切回歸專業,在充分論證、彼此尊重下,尋找出路吧。

分拆與否 陷零和鬥爭思維

從常理和慣例上講,一間龐大如滙控的企業,又屬於銀行等戰略產業範疇,無論是重組還是分拆,都必須經年的準備、周詳的安排。一般而言,起碼要花三數年時間,準備多個具可行性的草案,再以代表不同路向、不同考慮要點的草案為點,作最基礎的討論,以逐步收窄意見、謀求共識。筆者固然未有充分理據反對或贊同分拆,但奇怪的是,相關爭論純粹停留在「意向層面」,而未見嘗試以數字、理據、預判為基礎,透過草案的展示,來說服對方、謀求共同利益最大化。從企業發展與管治的角度,這並不算是成熟、專業的表現。

筆者相信,就分拆爭議,無論持任何一種立場、主張者,都無法否認相關舉措形同超大手術;對滙控股東利益、對香港作為國際金融中心的地位,自必產生深遠影響,以及難以逆料的連鎖反應,謹言慎行,是百分之二百的必須。

「大手術」影響深遠 須因時制宜

退一萬步講,即使所謂分拆、重組,確有探討的必要,而讓南轅北轍的構想,充分展現、公開比擬,更屬開放、進取的金融中心應有之義;那麼,為何對於環球金融形勢的討論,眼前又如此薄弱?難道一所曾經分擔本港中央銀行角色的巨型金融機構,其分拆安排竟然不必考慮時機?

愚以為,世上很少有絕對錯誤、絕對正確之事,「因時制宜」無往而不利。主張重組的一方,其出發點與理據,那怕未被全盤接受,恐怕也有值得同情、理解之處;無論如何,一個有益的討論,自當以草案而非純粹意向為本。

同時,也要對眼前環球政經情勢,例如地緣格局、利率變動、產業前景,有最起碼的認知;在風高浪急的當下,對本港及亞太的未來,也有要足夠的慎思,否則一切討論都會流於對現況、對掌舵人發洩不滿的蠢動;股東和高管之間方向性撕裂,最終只會毀掉企業的百年基業、並不符合任何人的利益與初衷。

香港股民對於大集團分拆業務、重新獨立掛牌的操作非常熟悉,透過相關運作,從而釋放、反映更高價值,從而有利股票、派息的例子,亦所在多有;當然,凡事不可能只獲利而沒有成本,畢竟進入21世紀,環球金融一體化持續加速,銀行業很明顯成了「Size Does Matter」的行業。

環球金融一體化 銀行「Size Does Matter」

從美到歐到亞再回到歐美,多次金融風暴、滯脹危機、經濟不景的輪迴告訴人們,大浪淘沙擊潰的銀行或銀行體系,大多與企業自身、以及所依附經濟體系的體量成反比,愈戰愈強、愈挫愈勇者,悉數為跨國、跨洲超大型銀行。短短20、30年間,環球十大銀行當中,美升歐降、中升日降,豈非說明了一切麼?

而當中,為何滙控成了特例?除卻兩岸四地「入世」後,全國投資、貿易、消費大幅增長,滙控隨即水漲船高;主要原因還在於,經過一個半世紀持續拓展,該行輻射網絡從來都不遜於美資、中資行。

在人民幣國際化加速,中資行不只向發達經濟體、同時也向亞、非、拉後進國家大步前進的當下,一所業務僅聚焦中國,亦即更本地化、更非更國際化的滙豐銀行,究竟預示着甚麼?筆者實在沒有樂觀的理由。

以亞太,尤其以內地、香港為本,與挺進世界,其實互為表裏。一所超大型銀行,持續獲取的利潤,固然要回饋大小股東;但更重要的,是維持體量、伺機擴充,以時間換空間。誠如KBW最新報告所示,既然滙控息率並不低於區內同行,為何不將手上資源用於維持、甚或擴大自身規模呢?滙控在兩岸四地之外的市場份額,包括在西方、在亞、非、拉國家的網點,不正是潛在營利與股東回報的來源嗎?筆者尊重滙控不同持份者的觀點,但KBW「大-意味着甚麼」(What is it about big...?)的報告,實在值得一讀。

資訊、細節、三思,永遠是我們作重大決策時,不可或缺的依杖。

▲ 滙控分拆對股東利益、對香港作為國際金融中心的地位,自必產生深遠影響,必須謹言慎行、因時制宜。(資料圖片)